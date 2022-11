Yolanda Díaz rechaza la propuesta de José Luis Escrivá sobre ampliar el cálculo de las pensiones a 30 años

Nuevo choque en la coalición de Gobierno. La vicepresidenta segunda y también ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha rechazado la propuesta sobre la ampliación de las pensiones. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, propuso ayer una "extensión moderada" en el calculo de las pensiones, pasando de 25 a 30 años, y sólo teniendo en cuenta los 28 mejores años para la cotización.

Ante esta decisión, Díaz ha mostrado su negativa y ha defendido que "la ampliación del cálculo de la base reguladora a 30 años es un endurecimiento en el acceso a la jubilación" que ella no puede compartir. Son declaraciones recientes de la ministra ante los medios en la Feria Internacional del Libro en México. "Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. En este sentido, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos", ha añadido Díaz.

Además, la ministra ha puntualizado la necesidad de "respetar" los trabajos que se hacen en la mesa de diálogo social. Ha querido recordar que, durante muchos años, el cálculo de las pensiones se hacía en 8 años y luego pasar a 15. Posteriormente, con la Ley 27/2011 se amplió la base reguladora a 25 años.

Cotización en la brecha de género

En la mesa de diálogo social también ha surgido otro tema. La Seguridad Social ha planteado una mejora para tratar las lagunas sobre la cotización para las mujeres, así como también para los hombres que han tenido hijos y han visto reducida su cotización. Estas propuestas van acorde con el complemento de la brecha de género, combinadas con el tratamiento especial para las lagunas del colectivo de autónomos.