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Mejores momentos | 30 de julio

De derrotada a ganadora: el cambio de mentalidad de Marta Torné en La Pista con la ‘Lambada’

La actriz ha terminado por todo lo alto esta visita a Pasapalabra al conseguir al fin vencer a Txabi Franquesa en la prueba musical.

De derrotada a ganadora: el cambio de mentalidad de Marta Torné en La Pista con la ‘Lambada’

De derrotada a ganadora: el cambio de mentalidad de Marta Torné en La Pista con la ‘Lambada’

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Con una gran sonrisa, así ha podido terminar Marta Torné esta visita a Pasapalabra gracias a su victoria en La Pista. Teniendo en cuenta que llevaba dos derrotas ante Txabi Franquesa, la actriz llegaba a este tercer y último duelo con la mentalidad de que probablemente iba a volver a perder.

Txabi Franquesa logra abrir ‘La muralla’ en La Pista con una insólita técnica... ¡gracias al público!

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Sin embargo, todo ha cambiado gracias a la ‘Lambada’. “Esto, depende de cómo salga, se puede convertir en una ruina”, bromeaba Roberto Leal al dar paso a la canción, del año 1989. Además, añadía que era “conocida”. “Qué novedad”, ha ironizado Marta. Sin embargo, la actriz ha tenido que darle la razón en cuanto ha sonado el primer fragmento.

Apenas ha necesitado unos segundos para identificar el popular tema y pulsar antes que Txabi. Ni el cómico ha conseguido gafar este pleno, pese a intentarlo. Lo que también ha dejado a todos asombrados, especialmente a Víctor Elías, es lo bien que ha cantado. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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