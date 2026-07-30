De derrotada a ganadora: el cambio de mentalidad de Marta Torné en La Pista con la ‘Lambada’

Con una gran sonrisa, así ha podido terminar Marta Torné esta visita a Pasapalabra gracias a su victoria en La Pista. Teniendo en cuenta que llevaba dos derrotas ante Txabi Franquesa, la actriz llegaba a este tercer y último duelo con la mentalidad de que probablemente iba a volver a perder.

Sin embargo, todo ha cambiado gracias a la ‘Lambada’. “Esto, depende de cómo salga, se puede convertir en una ruina”, bromeaba Roberto Leal al dar paso a la canción, del año 1989. Además, añadía que era “conocida”. “Qué novedad”, ha ironizado Marta. Sin embargo, la actriz ha tenido que darle la razón en cuanto ha sonado el primer fragmento.

Apenas ha necesitado unos segundos para identificar el popular tema y pulsar antes que Txabi. Ni el cómico ha conseguido gafar este pleno, pese a intentarlo. Lo que también ha dejado a todos asombrados, especialmente a Víctor Elías, es lo bien que ha cantado. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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