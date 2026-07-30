Pepe Ruiz recuerda a Marisa Porcel, su inseparable compañera en Pepa y Avelino: "No se la puede sustituir"

Pepe Ruiz es uno de los actores más queridos de la televisión española gracias a Escenas de matrimonio, donde dio vida a Avelino junto a Marisa Porcel. Sin embargo, su amistad comenzó mucho antes, en 1990, cuando coincidieron en El orgullo de la huerta. Años después, con Matrimoniadas, conquistaron al público como Pepa y Avelino, una pareja cuyas continuas discusiones se convirtieron en todo un fenómeno.

Al recordar a su compañera, el actor destaca la complicidad que compartían dentro y fuera del plató. "Nos entendíamos con una mirada", asegura, antes de confesar que uno de sus mayores orgullos es haber permanecido a su lado hasta el final: "Me queda la satisfacción de haber estado muy cerca de ella hasta el día que se fue a las estrellas".

Ruiz también recuerda que volvieron a trabajar juntos en La familia Mata y desmiente que su estrecha relación traspasara la ficción. "Mi mujer sabe que es ficción", explica entre risas, dejando claro que nunca hubo celos. Además, admite que le han propuesto formar nuevas parejas televisivas, aunque tiene claro que "a Marisa no se la puede sustituir" y que "la Pepa auténtica era ella".

El actor también ha tenido unas palabras de cariño para Paloma, la hija de Marisa Porcel, a quien asegura haber visto crecer. Ruiz le ha mostrado todo su apoyo en el complicado momento que atraviesa por el litigio relacionado con el chalet en el que reside, una vivienda cuya propiedad está siendo objeto de disputa judicial.

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