Luis Fonsi revela en El Hormiguero las claves de su proceso creativo en el estudio

El cantante visitó el programa para celebrar los 25 años de su carrera. Durante la charla, el boricua confesó que en el estudio prefiere trabajar con muy poca gente para no perder la sensibilidad de los temas.

Además, el intérprete destacó lo mucho que disfruta componiendo con mujeres por el toque único que aportan. Para Fonsi, resulta esencial conectar de forma totalmente sincera con cada una de sus canciones.

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