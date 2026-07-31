¿Educación consciente, mano dura u horóscopo? Las abuelas de los Vicho, las nuevas enemigas de Mateo

El plan de Mateo para aplicar la educación consciente en sus hijos no parece fluir de la manera en la que a él le gustaría. La responsabilidad de ser el hombre de la casa es mayor de la que pensaba; sobre todo teniendo en cuenta que en esa casa hay cinco niños dispuestos a ponerle las cosas realmente difíciles.

Ahora bien, con lo que Mateo no contaba es que las abuelas, lejos de ser un apoyo en esta senda de la enseñanza, son todo lo contrario. Paloma, su madre, trata de aplicar estos valores; sin embargo, en cuanto su suegra Juana toma la palabra, echa por tierra sus planes. Ella es más de la “educación de toda la vida”, mientras que Paloma apuesta por el horóscopo.

Helena tampoco está dispuesta a echarle un cable en esta ocasión. Así que, por lo que parece, los pequeños Vicho van a tener un triángulo educativo: la consciente, la mano dura y el horóscopo. ¡Ninguna de ellas parece ser especialmente efectiva!

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