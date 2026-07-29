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Accidente Rubén Amón

Las reacciones de los colaboradores al accidente de moto de Rubén Amón: "Él sabe que ahora mismo podría estar muerto"

El periodista y colaborador de Espejo Público tuvo un accidente de moto este pasado lunes que le ha dejado quemaduras por todo el cuerpo.

José Peláez reacciona al accidente de moto de su amigo Rubén Amón

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Sofía Avendaño
Publicado:

El accidente de moto sufrido por Rubén Amón ha conmocionado a sus compañeros de Espejo Público, que han celebrado el desenlace del siniestro después de que el periodista compartiera una emotiva reflexión sobre lo ocurrido en una columna publicada en El Confidencial.

En el artículo, Amón reconoce que dudó si escribir sobre el accidente, pero decidió hacerlo para agradecer la actuación de todos los profesionales que le atendieron. "Cuando la vida se quiebra en una autopista, descubrimos la solidez de una red invisible que nos sostiene a todos", escribe el periodista, en un texto en el que elogia la labor de los ciudadanos que le auxiliaron, la Policía Municipal, el SAMUR y el personal sanitario del Hospital de La Princesa.

"Una suerte absoluta, un milagro"

Durante el programa, José Peláez ha calificado lo sucedido como "una suerte absoluta, un milagro", y destacó que el accidente demuestra la importancia de contar con unos servicios públicos de emergencias que "le hayan atendido de una manera perfecta". Además, ha asegurado que, aunque Rubén Amón está afrontando la situación con serenidad, es consciente de lo cerca que estuvo de la tragedia: "La línea entre la vida y la muerte es muy frágil y él sabe que ahora mismo podría estar muerto".

Peláez también ha compartido un mensaje que le envió el propio periodista tras el accidente: "Saltar sin red y que te recojan en el aire, una gran suerte", una frase con la que resume el agradecimiento que transmite en su columna.

Por su parte, Ana Iris Simón ha querido poner en valor la actitud de su compañero al contar públicamente lo ocurrido. "Me gustaría destacar la generosidad de Rubén al contárnoslo. Lo lógico habría sido llamar al periódico y decir que no iba", señaló, alabando que haya aprovechado su experiencia para reconocer el trabajo de quienes le salvaron la vida.

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