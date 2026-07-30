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Agresión a socorrista

Una socorrista es agredida por una bañista tras alertarla de no usar gafas de sol en la piscina: "Ha provocado miedo y malestar"

La agresión a una socorrista en la piscina municipal de Palma del Río (Córdoba) ha conmocionado a los vecinos de este municipio cordobés, poco acostumbrado a episodios de este tipo. La trabajadora resultó herida mientras desempeñaba su labor y necesitó varios puntos de sutura tras el altercado.

La agresión de una bañista a una socorrista por pedirle que se quite las gafas de sol en la piscina

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Sofía Avendaño
Publicado:

Según ha explicado la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, los hechos comenzaron cuando la socorrista advirtió en dos ocasiones a una bañista de que no podía permanecer dentro del agua con gafas de sol, al tratarse de un elemento con cristal cuya utilización está prohibida por motivos de seguridad.

Fue entonces cuando se produjo la agresión. Aunque en un primer momento trascendió que la víctima había sido golpeada con el palo de una sombrilla, la alcaldesa ha aclarado que las lesiones se produjeron durante el forcejeo."No le agrede con el palo de la sombrilla, sino que, en el forcejeo, cuando comienza a golpearla, al caerse sufre una contusión con ese palo", ha explicado.

Esteo ha mostrado su apoyo a la trabajadora y al resto de empleados municipales. "Hemos vivido una agresión a una trabajadora municipal. Quiero mandar un mensaje de apoyo a nuestros trabajadores, que hacen un servicio público impecable. Fue una agresión importante, que no solo ha provocado lesiones, sino también malestar y miedo", ha afirmado.

"Le ha costado mucho volver a incorporarse"

La alcaldesa ha reconocido que a la socorrista "le ha costado mucho volver a incorporarse" tras lo sucedido y ha calificado el episodio como "un incidente muy desagradable".

El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha las acciones legales correspondientes. "Hemos activado los mecanismos legales oportunos. Se ha presentado una denuncia a través del Patronato Municipal de Deportes, otra denuncia expresa del Ayuntamiento y también la suspensión cautelar para que esta persona no pueda acceder a la piscina", ha detallado.

Según ha confirmado la regidora, la presunta agresora no reside en Palma del Río, sino que procede de otra localidad.

La alcaldesa ha insistido en que los socorristas únicamente hacen cumplir las normas de seguridad de las instalaciones. "Son normas de convivencia y de seguridad. Los socorristas conocen perfectamente cuáles son las normas y cómo deben aplicarlas", ha señalado.

Esteo también ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los usuarios de la piscina municipal. "Es un incidente aislado. A nuestras instalaciones vienen también ciudadanos de fuera a disfrutar de ellas y tenemos que dar seguridad a todas las personas que las visitan".

Asimismo, ha defendido la profesionalidad de la plantilla. "Yo no voy a dudar de que los trabajadores tienen la educación suficiente para saber cómo transmitir las órdenes a los usuarios", ha afirmado, recordando que "nunca nos habíamos visto involucrados en un incidente de estas características".

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