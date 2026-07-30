¡Se lleva el coche! Ignacio pone el broche final a su buena suerte con el gran premio de La ruleta

Ignacio ha llegado a la Gran Final de La ruleta de la suerte con 7.650 euros asegurados, lo que no esperábamos es lo que iba a conseguir tras resolver este último panel.

“Tres sinónimos” ha sido la pista que ha tenido Ignacio para resolver el panel, solo con esta pista, no parecía sencillo, pero con la ayuda final de la vocal extra, las letras propuestas por el programa, que han estado, por cierto, muy acertadas y las letras que ha propuesto Ignacio, el panel se ha quedado muy completo.

Tan completo que el concursante lo ha resuelto enseguida, aunque Jorge Fernández ha querido mantener un poco la tensión antes de confirmar que lo había dicho bien. “A veces no solamente es dinero lo que hay aquí”, ha dicho el presentador tras abrir el sobre mientras Laura Moure se ha acercado a ellos. Ignacio se ha quedado con la boca abierta: “¿Es broma?”, ha dicho justo antes de que Laura Moure ha desvelado el contenido del sobre y ha confirmado que ¡Ignacio se ha llevado el coche!

Ignacio se ha lanzado a abrazar a los presentadores súper feliz, ¡no se lo podía creer! Jorge Fernández le ha animado a probar el coche, y tenemos que decir que le queda muy pero que muy bien. ¡No te pierdas el momento completo en el vídeo de arriba!

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