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Se entregan otros dos implicados en el asesinato a tiros del cantaor flamenco Matías de Paula

Las dos nuevas detenciones elevan a tres el número de personas arrestadas por el asesinato del artista.

Guardia Civil en Villanueva de la Serena.

Se entregan otros dos implicados en el asesinato a tiros del cantaor flamenco Matías de Paula | Europa Press

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Anna Martín
Publicado:

Dos nuevas personas relacionadas con el asesinato del cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena (Badajoz) se han entregado en las últimas horas en dependencias policiales, según fuentes próximas al caso.

Se trataría del hijo y el sobrino del detenido este martes en una zona cercana a Magacela. Este último es el presunto autor de los disparos que acabaron con la vida del artista el pasado viernes 15 de mayo.

Dos nuevas detenciones que elevan a tres los arrestados en relación con este crimen, que continúa bajo secreto de actuaciones.

Detención del autor de los disparos

El primer detenido fue localizado en las inmediaciones del municipio extremeño de Magacela, cuando caminaba en dirección a La Haba y, según las mismas fuentes, antes de su arresto agredió con arma blanca a un taxista que le reconoció y se negó a trasladarlo en su vehículo.

El taxista, ajeno al operativo policial, permanece en estado crítico tras recibir varias puñaladas.

La Policía Nacional, por el momento, mantiene la investigación abierta y no ha facilitado más datos oficiales sobre las circunstancias de las detenciones ni sobre la implicación concreta de cada uno de los arrestados.

Matías de Paula, cantaor flamenco reconocido en Villanueva de la Serena y en el ámbito flamenco extremeño, falleció el pasado viernes en su ciudad natal en un suceso investigado como asesinato violento.

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