El Arrebato y su mujer rompen su matrimonio tras tres décadas de amor: "No está siendo todo lo amistoso que parecía"

Francisco Javier Labandón Pérez, conocido artísticamente como El Arrebato, ha roto su matrimonio con Rocío, la que ha sido su pareja durante tres décadas. Una información que desvela Pilar Vidal en exclusiva en Y ahora Sonsoles.

Ambos se conocieron siendo muy jóvenes y se casaron con apenas 18 años. Según la pareja, muy poca gente confiaba en una relación tan prematura, pero juntos construyeron una familia y una relación que se basó en el compromiso y el amor.

Hoy, la pareja se encuentra en pleno proceso de divorcio. Según Pilar Vidal, ambos habrían tomado la decisión de separarse por un desgaste fruto de los años de relación.

El Arrebato le ha ofrecido una casa que tienen en común, mientras Rocío reclama una pensión vitalicia. "No está siendo todo lo amistoso que parecía, los abogados están intentando ponerse de acuerdo", afirma Pilar Vidal.

En cuanto al proceso legal, tanto El Arrebato como Rocío habrían elegido representaciones legales por separado. Una imagen que choca con la unión tan fuerte que vimos de durante varias décadas del matrimonio. ¡Toda la información en el vídeo de arriba!

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