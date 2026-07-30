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Mejores momentos | 30 de julio

Roberto Leal vive un momento insólito: aparece como respuesta de Pasapalabra

El presentador ha protagonizado una curiosa anécdota al pasar de hacer preguntas a convertirse en uno de los aciertos de Palabras Cruzadas.

Roberto Leal vive un momento insólito: aparece como respuesta de Pasapalabra

Roberto Leal vive un momento insólito: aparece como respuesta de Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Pasapalabra ha sorprendido a Roberto Leal con una respuesta muy especial: él mismo. Ha ocurrido en la prueba Palabras Cruzadas, con un panel de famosos nacidos en 1979. “Como tú”, ha comentado Marta Torné, sin saber que precisamente el presentador iba a ser el protagonista de la primera pregunta.

Roberto ha vivido este momento insólito cuando ha leído: “Es el actual presentador del programa Pasapalabra”. Lo ha hecho entre el asombro y el orgullo. Marta ha dicho primero su nombre y después su apellido, que era el acierto que realmente se buscaba. Mientras, el público no ha reprimido algunas risas por lo curioso de la situación.

Ha sido, sin duda, la respuesta más fácil de todo el panel y probablemente de la historia de Pasapalabra. Además, el propio Roberto suele presumir en La Pista, cuando toca una canción de 1979, de que es un año en el que nacieron grandes comunicadores… como él. ¡Revive este momento inédito!

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