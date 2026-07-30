“Hasta aquí mi carrera como músico”: la frustración de Víctor Elías en La Pista

El balance de Víctor Elías en La Pista durante esta visita a Pasapalabra le ha dejado una insólita sensación de frustración. Ha perdido dos de los duelos ante Desiré Cordero, a pesar de que ganó el primero gracias a ‘Los coches chocones’. Sin embargo, las canciones no le han ayudado especialmente a demostrar lo musiquito que es.

En este programa, Víctor y Desiré han viajado al año 1984 con un temazo que muchos han podido reconocer con el primer fragmento. Sin embargo, ambos invitados se han quedado en blanco. Después, con el verso de la letra, el músico ha mencionado a Bon Jovi y eso ha despistado a su rival. Y así han seguido los dos pese a escuchar un poco más de melodía.

Gracias al título en español, ambos se han dado cuenta de que no era tan difícil. Desiré ha estado más rápida con el pulsador, y Víctor ha tenido que asumir su derrota. “Hasta aquí mi carrera como músico”, ha bromeado. ¿De qué canción se trata? ¡Descúbrelo en el vídeo!

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