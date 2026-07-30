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El Hormiguero
Trancas y Barrancas prueban el oído de Luis Fonsi con un divertido juego musical
Las hormigas sometieron al artista a uno de sus divertidas pruebas musicales.
El invitado se enfrentó a un reto en el que debía adivinar qué famosos interpretaban sus canciones. Pese a la dificultad, el boricua demostró su buena oreja al reconocer de inmediato a su amiga Edurne y a Eva González.
Las dos últimas pistas tampoco se le resistieron. Fonsi identificó con humor a Antonio Orozco y terminó por desenmascarar a Melody, dejando impresionadas a las hormigas con su gran don musical.
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