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AlaZ | 30 de julio

Exhibición por partida doble en AlaZ: Javier desafía a David con 23 aciertos

El concursante madrileño se ha plantado cuando estaba a sólo dos letras del bote de 832.000 euros, dejando a su rival ante un gran reto.

Exhibición por partida doble en AlaZ: Javier desafía a David con 23 aciertos

Exhibición por partida doble en AlaZ: Javier desafía a David con 23 aciertos

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Ha sido un duelo de gigantes en AlaZ, porque Javier y David han mantenido un pulso lleno de intensidad, con aciertos brillantes y un uso inteligente de sus estrategias. El nivel lo ha marcado el madrileño: los 23 aciertos con los que se ha plantado, que han sido la cota a alcanzar por su rival.

Por sólo un segundo de diferencia, David ha comenzado la prueba. Con un buen arranque de cinco respuestas y otro turno de cuatro, ha liderado el marcador en estos primeros compases. Sin embargo, Javier ha reaccionado rápido con la mejor jugada de la tarde: once aciertos consecutivos. Con ese punto más de velocidad, el madrileño ha conseguido terminar su primera ronda con 22 letras en verde.

David le ha seguido siempre muy de cerca y no ha tardado en descubrir el verdadero desafío que su rival le dejaba: Javier se plantaba con 23 aciertos. En ese momento, el reto del barcelonés era sumar tres para igualarle y evitar la Silla Azul. ¿Empate de altura? ¡Dale al play!

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