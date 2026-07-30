Todas las mujeres han jugado con mis sentimientos: "Me dejó solo, sin tarjetas, ni dinero"

Juan Vicente asegura que nunca ha tenido suerte en el amor, algo que le ha frustrado mucho pero que no le ha hecho perder las esperanzas de encontrar algo bonito y real. Según su relato, todas las mujeres de su vida sentimental han terminado engañándole y jugando no solo con sus sentimientos, con su dinero también.

La primera relación que tuvo fue una completa farsa. Esta mujer le hizo creer que tenía una enfermedad: "Se inventó que tenía cáncer de útero", explica el protagonista, además de ocultarle su verdadera identidad, su edad, alegando que tenía 31 cuando tenía 52, y con su situación familiar. Le hizo creer que su nieto era su hijo y el protagonista llegó a ocuparse de él, además le sustrajo 100.000 pesetas de su cuenta bancaria "Me dejó sólo, sin tarjetas, ni dinero", afirma.

La segunda novia que tuvo le ocultó que padecía de problemas con el alcohol "Se bebía dos litros de whisky todos los días", revela, algo que le ocasionó muchos problemas. Le coincidió con un grave accidente en el trabajo con una maqinaria pesada que le fracturó algunas costillas, y la muerte de su madre y su hermano. Estos duras vivencias hicieron que se jubilase antes de tiempo.

La tercera decepción amorosa la pasó por culpa de una mujer que sufría un trastorno de bipolaridad y le amenzaba con suicidarse. "Me mandaba mensajes amenazantes" y "Fuí a la policía a que me explicasen que tenía que hacer", asegura Juan.

El protagonista se abre en canal ante las cámaras para decir que "Quiero una mujer simple" y "Lo importante está en el interior".

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