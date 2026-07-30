La cirugía pone fin a la hiperhidrosis: "Por primera vez en mi vida he notado las manos completamente secas"

La hiperhidrosis es una enfermedad caracterizada por una sudoración excesiva que no responde al calor ni al ejercicio físico. Aunque puede afectar a distintas partes del cuerpo, las manos, las axilas y los pies son las zonas más habituales. Durante el verano, las altas temperaturas agravan todavía más sus síntomas y las dificultades que sufren quienes la padecen.

Es el caso de Sergio Carrizo, que comenzó a notar una sudoración anormal cuando tenía 14 o 15 años. Desde entonces, acciones cotidianas como conducir o escribir se han convertido en un auténtico reto. "Se me resbala el volante al conducir, cuando escribo empapo el papel y el bolígrafo también se me escurre", explica. En verano la situación empeora hasta el punto de no poder utilizar chanclas porque sus pies resbalan sobre la goma.

"Me pongo nervioso y sudo todavía más"

Más allá de las limitaciones físicas, la enfermedad también tiene un importante impacto psicológico. Sergio reconoce que situaciones sociales tan habituales como dar la mano en una entrevista de trabajo le generan ansiedad. "Solo de pensar que tengo que saludar a alguien ya me pongo nervioso y sudo todavía más", relata, en un círculo del que resulta difícil salir.

Tras años conviviendo con este problema, Sergio ha decidido someterse a una simpatectomía torácica, una intervención mínimamente invasiva que dura apenas unos minutos y que bloquea la transmisión nerviosa responsable de la sudoración excesiva en las manos. Para él supone "dejar de preocuparse por el día a día" y olvidarse de llevar siempre pañuelos o trapos para secarse.

El resultado fue inmediato. Nada más despertar de la operación, Sergio no podía ocultar su emoción al comprobar que sus manos estaban completamente secas. "Me sorprendía incluso que al frotarlas sonaran. Nunca me había pasado", recuerda. Un gesto tan sencillo como notar las manos secas por primera vez resume el cambio que esta intervención puede suponer para las personas que conviven con la hiperhidrosis.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.