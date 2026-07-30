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Y AHORA SON...COLES

Los niños confiesan si alguna vez han hecho pis en la piscina: "Lo del círculo rojo es mentira porque yo me he hinchado a mear"

Jimeno le ha hecho a los niños una pregunta de lo más comprometedora. ¡Pero ellos no se han cortado ni un pelo en responder!

Jimeno

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Y ahora Son...coles no para ni en verano. Nuestro colaborador Antonio Jimeno se ha ido a un campamento a buscar respuestas divertidas en nuestros pensadores favoritos: los niños.

Esta vez, Jimeno ha optado por una pregunta algo más comprometedora: ¿alguna vez se han hecho pis en la piscina? Y pese a lo pudorosa que puede ser la pregunta, los niños no han tenido problema en responder.

"Eso es de gente guarra, seguro que roban y pegan", nos dice uno de ellos. Muchos tienen claro que eso no se debe hacer, aunque hay casos extremos: "Si no te aguantas, sigues siendo un guarro, pero un guarro inocente".

Otros confiesan el pecado y desmienten el mito del famoso círculo rojo. "Eso es mentira porque yo me he hinchado a mear y no sale nada", afirma.

Los niños se muestran sin ninguna vergüenza y sus respuestas nos han sacado más de una carcajada en plató. ¡Divertidísimo! ¡Dale al play para ver la sección al completo!

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