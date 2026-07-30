Y AHORA SON...COLES
Los niños confiesan si alguna vez han hecho pis en la piscina: "Lo del círculo rojo es mentira porque yo me he hinchado a mear"
Jimeno le ha hecho a los niños una pregunta de lo más comprometedora. ¡Pero ellos no se han cortado ni un pelo en responder!
Publicidad
Y ahora Son...coles no para ni en verano. Nuestro colaborador Antonio Jimeno se ha ido a un campamento a buscar respuestas divertidas en nuestros pensadores favoritos: los niños.
Esta vez, Jimeno ha optado por una pregunta algo más comprometedora: ¿alguna vez se han hecho pis en la piscina? Y pese a lo pudorosa que puede ser la pregunta, los niños no han tenido problema en responder.
"Eso es de gente guarra, seguro que roban y pegan", nos dice uno de ellos. Muchos tienen claro que eso no se debe hacer, aunque hay casos extremos: "Si no te aguantas, sigues siendo un guarro, pero un guarro inocente".
Otros confiesan el pecado y desmienten el mito del famoso círculo rojo. "Eso es mentira porque yo me he hinchado a mear y no sale nada", afirma.
Los niños se muestran sin ninguna vergüenza y sus respuestas nos han sacado más de una carcajada en plató. ¡Divertidísimo! ¡Dale al play para ver la sección al completo!
Más Noticias
- El Arrebato y su mujer rompen su matrimonio tras tres décadas de amor: "No está siendo todo lo amistoso que parecía"
- Todas las mujeres han jugado con mis sentimientos: "Me dejó solo, sin tarjetas, ni dinero"
- Una de las menores que participó en la agresión de Moguer reconoce estar arrepentida: "Lo que he hecho no está bien"
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad