Los expertos revelan cómo la estrategia del incendio evitó un escenario catastrófico cerca de Madrid: "Llegué a temer lo peor"

"Durante un momento, por las imágenes que vi en televisión, llegué a temer lo peor", confiesa Castañares. El experto recuerda el incendio de Pedrógão Grande (Portugal), donde una tormenta de fuego provocó decenas de víctimas mortales, y explicó que el comportamiento que podía alcanzar el fuego en Madrid llegó a preocupar a los especialistas.

Según detalla, existía el riesgo de que el incendio desarrollara un gran pirocúmulo, una enorme columna convectiva capaz de lanzar pavesas a kilómetros de distancia. "En Pedrógão Grande se registró una lluvia de partículas encendidas cayendo a 20 kilómetros, provocando miles de incendios", recuerda

La estrategia para impedir que el fuego avanzara hacia Madrid

Durante la tarde del viernes, los equipos de extinción trabajaban con la posibilidad de que los incendios de Burgohondo y San Martín de Valdeiglesias acabaran conectando.

"Había un escenario absolutamente terrorífico", afirma Castañares al explicar que un cambio de viento podría haber convertido un enorme flanco del incendio en una cabeza de fuego avanzando hacia Madrid.

Por ese motivo, los responsables del operativo decidieron dirigir el comportamiento del incendio y favorecer la unión de los grandes frentes en zonas donde el fuego ya no pudiera seguir propagándose con la misma intensidad. El objetivo era impedir que las llamas alcanzaran la Sierra de Guadarrama y evolucionaran hacia un incendio fuera de capacidad de extinción.

"Llevamos años advirtiendo de esto"

Durante la entrevista, Víctor Resco, advierte de que un episodio de estas características podría reproducirse en otras zonas de España con una elevada densidad de población rodeada de masa forestal: "Tendríamos un escenario absolutamente dantesco", asegura al referirse a un hipotético gran incendio en el entorno de Barcelona.

El investigador insiste en que estos incendios no son imprevisibles. "Llevamos años advirtiendo de esto", afirma antes de defender la importancia de la gestión forestal para reducir el riesgo.

Resco va aún más allá al citar un análisis reciente: "La falta de gestión es trece veces más importante que el cambio climático para explicar la situación de los incendios a día de hoy".

Según explican los expertos, la decisión permitió evitar que el incendio alcanzara un comportamiento extremo que habría puesto en peligro a muchas más personas.

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