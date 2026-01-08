Antena3
Un panel para asegurar 625 euros “Me lo puede robar ella”

Sergio ha completado un panel en el que ha dudado si continuar tirando, pero la amenaza del comodín de su compañera ha hecho que fuese a lo seguro.

En el programa de hoy, los tres concursantes han conseguido buenos marcadores. El pase a la final no se ha decidido hasta el último panel, con actuaciones muy buenas por parte del trío de protagonistas.

En el panel de la letra oculta, Sergio ha hecho muy buenas tiradas con las que ha logrado resolver el panel con cierta facilidad. El concursante ha logrado acumular una buena cifra a pesar de que ha ido a por más.

El objetivo de Sergio no ha sido únicamente resolver el panel, teniendo clara la respuesta ha decidido seguir tirando para descifrar la letra oculta ante la posibilidad de perder el turno y el dinero acumulado.

A pesar de haber cumplido sus objetivos, Sergio ha dudado si resolver o seguir tirando. Con 625 euros en su marcador el concursante se ha postrado dubitativo en realizar una tirada más, pero la amenaza de Izaskun y sus gajos han hecho que contenga su ambición.

