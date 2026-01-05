Antena3
Venezuela

Los 'topos' en la captura de Nicolás Maduro y el papel de Delcy Rodríguez: "Algo le han debido ofrecer"

El almirante retirado Juan Rodríguez Garat y el catedrático de Relaciones Internacionales Rafel Calduch, han valorado la operación de captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y analizado las circunstancias, tras revelarse que "Había 'topos' en el entorno de Maduro".

Calduch, sobre Maduro

Andrés Pantoja
Publicado:

Rafael Calduch atribuía a la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, presidenta interina desde la captura de Nicolás Maduro, un "papel instrumental" en los cambios que se atisban en el horizonte del país caribeño. El catedrático emérito en Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela también apuntaba a que las autoridades de Estados Unidos habrían negociado con la que era número dos de Maduro.

Donald Trump descartaba que se fuera a entregar las llaves de una supuesta transición democrática a la oposición venezolana. María Corina Machado no tiene según el presidente estadounidense la capacidad de hacerlo al carecer del respeto interno. Tampoco entraría en sus planes ni otorgarían la responsabilidad a Edmundo González, presidente electo de Venezuela en las elecciones de julio de 2025.

Las autoridades de Estados Unidos han revelado que existía un agente infiltrado de la CIA en el entorno cercano de Maduro, y que éste habría aportado información para facilitar la captura del ya expresidente de Venezuela, encarcelado en Nueva York.

"Había 'topos' en el entorno de Maduro", afirmaba la periodista Lorena García.

Las informaciones sobre agentes infiltrados cobraban fuerza considerable durante el transcurso de la operación militar de busca y captura de Nicolás Maduro y su "resolución absoluta" e impecable de la operación culminada por la 'Delta Force' estadounidense, que destacaba Juan Rodríguez Garat, almirante retirado de la marina española.

Sandra Villanueva, Venezuela

Sandra Villanueva, periodista venezolana: "Hay encapuchados por las calles, no sabes con lo que te vas a encontrar"

Portavoz María Corina Machado
VENEZUELA

La portavoz de María Corina Machado, en Espejo Público: "Delcy Rodríguez es parte del aparato represor y del Cártel de los Soles"

Xiomara Sierra es una de las voces más cercanas a María Corina Machado. Nos cuenta cómo están viviendo los últimos acontecimientos en su país y cómo han encajado el nombramiento de Delcy Rodríguez como nueva Presidenta de Venezuela

Susanna Griso y Juan Guaidó

Juan Guaidó valora la detención de Maduro como “el fin de la impunidad” y el inicio de una transición en Venezuela: "Es justicia para 8 millones de migrantes"

