Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 8 DE ENERO

Salva los 725 euros por los pelos: “Porque el RuleVar ha dicho que es buena”

Sebas ha aprovechado el dinero y la quiebra de su compañero, aunque ha resuelto con mucha tensión.

Salva los 725 euros por los pelos: “Porque el RuleVar ha dicho que es buena”

Publicidad

La ruleta de la suerte tiene la tecnología punta para que no haya ningún fallo durante el programa. El RuleVar permite revisar todo lo que pueda pasar durante el programa para que sea lo más justo posible.

A pesar de que rara vez se pone en uso esta herramienta, Jorge Fernández avisa siempre al empezar. En esta ocasión, ha protagonizado un momento de tensión cuando Sebas ha pronunciado mal una palabra, “¡Vamos a activar nuestro RuleVar!” ha anunciado el presentador.

Laura Moure se ha llevado las manos a la cabeza cuando ha escuchado al concursante pronunciar ‘amine’ en vez de ‘ánimo’. Pero la tensión ha sido calmada rápidamente y el presentador ha anunciado el veredicto; “su hubieras dicho anime sí” ha explicado Jorge, pero al no existir la palabra y habiéndola corregido de inmediato ha sido dada por buena.

Momento de tensión en el plató, sobre todo para Sebas que se ha llevado 725 euros.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Pánico en el coche.

El momento de terror de dos mujeres cuando un hombre se sube al capó de su coche en Sevilla: "Tenía una actitud sexual"

Izaskun gana 3.000 euros más en la final: “Lo has hecho muy bien”

Izaskun gana 3.000 euros más en la final: “Lo has hecho muy bien”

Salva los 725 euros por los pelos: “Porque el RuleVar ha dicho que es buena”

Salva los 725 euros por los pelos: “Porque el RuleVar ha dicho que es buena”

cebo
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Los Chunguitos, que vuelven para celebrar sus 51 años de historia

Espejo Público
Europa Vs. EEUU

La tensión entre Felisuco e Iñako Díaz- Guerra a cuenta de las amenazas de Donald Trump: "Su mayor interés es reventar la Unión Europea"

Esta concursante gana 1.100 euros ¡en una tirada!: “Izaskun a la primera, zasca”
MEJORES MOMENTOS | 8 DE ENERO

Esta concursante gana 1.100 euros ¡en una tirada!: “Izaskun a la primera, zasca”

Un gran marcador para Izaskun que ha sabido aprovechar todos los gajos acumulados.

Un panel para asegurar 625 euros “Me lo puede robar ella”
MEJORES MOMENTOS | 8 DE ENERO

Un panel para asegurar 625 euros “Me lo puede robar ella”

Sergio ha completado un panel en el que ha dudado si continuar tirando, pero la amenaza del comodín de su compañera ha hecho que fuese a lo seguro.

Un español afincado en Groenlandia.

Ramón, español viviendo en Groenlandia, cuenta cómo viven la amenaza americana: "Sentimos mucho temor e incredulidad"

Fran Rivera en Espejo Público.

Carles Mulet, ex senador de las Cortes Valencianas, carga contra Fran Rivera: "En España hay gente que hace apología de delitos sin repercusión"

Manzanas asadas con natillas: receta exprés de Karlos Arguiñano

Manzanas asadas con natillas: receta exprés de Karlos Arguiñano

Publicidad