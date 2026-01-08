Salva los 725 euros por los pelos: “Porque el RuleVar ha dicho que es buena”

La ruleta de la suerte tiene la tecnología punta para que no haya ningún fallo durante el programa. El RuleVar permite revisar todo lo que pueda pasar durante el programa para que sea lo más justo posible.

A pesar de que rara vez se pone en uso esta herramienta, Jorge Fernández avisa siempre al empezar. En esta ocasión, ha protagonizado un momento de tensión cuando Sebas ha pronunciado mal una palabra, “¡Vamos a activar nuestro RuleVar!” ha anunciado el presentador.

Laura Moure se ha llevado las manos a la cabeza cuando ha escuchado al concursante pronunciar ‘amine’ en vez de ‘ánimo’. Pero la tensión ha sido calmada rápidamente y el presentador ha anunciado el veredicto; “su hubieras dicho anime sí” ha explicado Jorge, pero al no existir la palabra y habiéndola corregido de inmediato ha sido dada por buena.

Momento de tensión en el plató, sobre todo para Sebas que se ha llevado 725 euros.