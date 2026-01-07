Delcy Rodríguez desafía a las últimas amenazas de Donald Trump: "No hay agente externo que gobierna Venezuela"

La nueva líder del Gobierno de Venezuela tomaba posesión de su cargo el pasado 5 de enero ante el presidente de la Asamblea Nacional, su hermano Jorge Rodríguez. Delcy Rodríguez se estrenaba como presidenta del país entre las amenazas de Donald Trump de una segunda intervención militar de consecuencias aún peores en el país caribeño, en lo que a la nueva mandataria se refiere. Ha negado injerencias en el nuevo Gobierno del país y decretaba 7 días de luto por los militares caídos durante el ataque estadounidense en suelo venezolano.

"Mi destino no lo decide sino Dios"

Sin hacer alusión directa al presidente de Estados Unidos, Delcy Rodríguez ponía su destino en manos de Dios, como único responsable de su destino. Lo hacía aparentemente tratando de trasladar una independencia y soberanía que el ejército estadounidense parecía dinamitar la madrugada del pasado sábado 3 de enero, cuando llevó a cabo la operación militar que terminó con la captura del ahora encarcelado expresidente de la república bolivariana,Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores. El líder norteamericano era tajante: "Nosotros estamos al mando", sentenciaba.

Sin embargo Delcy Rodríguez volvía a desafiar -por tercera vez- a Trump al asegurar que "no hay agente externo que gobierna Venezuela".

Donald Trump desde sus primeras declaraciones concernientes a este nuevo episodio de la historia venezolana, ha hecho muchas más menciones al petróleo que a una transición democrática en tierra sudamericana, y en la última de ellas hasta el momento, a través de su red social, pone cifras encima de la mesa. Asegura que Venezuela aportará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EEUU, el equivalente a 2.400 millones de euros.

Nueva normalidad en Caracas

Después del sobresalto, estupefacción, e incertidumbre que dejó atrás la operación de extrema precisión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en las calles de la capital de Venezuela se concentraban miles de ciudadanos afines al régimen chavista, que demandaron el regreso de Nicolás Maduro y su mujer entre acusaciones de secuestro a las autoridades norteamericanas. Entre los asistentes se encontraba Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano.

En una ciudad que va recuperando su pulso habitual, las fuerzas de motoristas leales al chavismo hacen exhibiciones de apoyo incondicional al grito de "¡Leales siempre! ¡Cobardes nunca!".

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab Halabi, calificaba de secuestro la captura de Maduro y exigía al juez federal de Nueva York que juzga al ya expresidente que no asumiera la jurisdicción del caso al considerar su detención como "totalmente nula".

