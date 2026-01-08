Izaskun gana 3.000 euros más en la final: “Lo has hecho muy bien”

El programa de este jueves ha estado lleno de grandes momentos en los que los tres concursantes han conseguido grandes premios acompañados por Jorge Fernández y Laura Moure.

A pesar de que los tres han podido acceder a la final, ha sido Izaskun quien ha logrado hacerse hueco en el panel con bote. Con una vocal extra, la participante ha visto como el panel se ha iluminado de naranja con las letras seleccionadas.

“No sé qué libro es” ha confesado la concursante. A pesar de no conocer ni la obra ni la autora que aparecían en el panel, Izaskun ha conseguido resolver y lo ha celebrado junto a los presentadores. El premio del sobre eran 3.000 euros que ha sumado a su marcador final.

Con este último premio, Izaskun ha logrado la espectacular cifra de 5.075 euros. Revive el logro de la concursante en el vídeo.