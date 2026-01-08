Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Los Chunguitos, que vuelven para celebrar sus 51 años de historia

Los Chunguitos pusieron música a nuestro país en los años 70. Desde entonces, sus canciones se convirtieron en un himno popular que a día de hoy continúa sonando. 'Me quedo contigo' o 'Dame veneno' son solo algunos de los temas que ya forman parte de la historia de la música española.

Nacidos en el seno de una familia humilde en Badajoz, José, Enrique y Juan Salazar conquistaron a Ramón Arcusa con su talento y su voz. Desde entonces, juntos han vendido unos 18 millones de discos en más de 50 años de historia.

En 2021, años después de la muerte de Enrique Salazar, José y Juan decidieron tomar caminos separados. Sin embargo hoy, cinco años después, José Salazar vuelve a la música junto a Manuel, quien sustituyó en 1982 al tercero de los hermanos. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!