Carles Mulet, ex senador de las Cortes Valencianas, carga contra Fran Rivera: "En España hay gente que hace apología de delitos sin repercusión"

La reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses bajo órdenes de Donald Trump ha generado un terremoto político más allá de la geopolítica latinoamericana. El propio Trump ha defendido públicamente el operativo, afirmando que su país podría incluso administrar Venezuela y explotar sus vastas reservas petroleras tras la detención del mandatario chavista y traslados de Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos judiciales en Estados Unidos.

¿Qué ha pasado en Venezuela y por qué es relevante?

La detención de Maduro se produce tras décadas de tensiones entre Caracas y Washington. El Gobierno de Trump, que desde noviembre de 2025 calificó a Maduro como narcoterrorista y vinculó su régimen con actividades delictivas como tráfico de drogas, había llegado a ofrecer una recompensa por su captura.

Según la cronología explicada por medios internacionales, Trump aseguró que EE. UU. estará “a cargo” de Venezuela hasta lograr una transición “segura”, y descartó, al menos por ahora, una intervención más amplia, aunque no cerró esa posibilidad.

Esta acción ha generado reacciones polarizadas: mientras algunos sectores exiliados venezolanos celebran la caída de un régimen que consideran represivo, otros denuncian una violación del derecho internacional y una invasión de soberanía. Las tensiones con aliados del chavismo siguen en aumento, y la situación sigue en plena evolución.

Polémica en España: Rivera, Mulet y la fiscalía

En España, el torero Fran Rivera publicó en sus redes sociales un mensaje en el que “agradece” a Trump la captura de Maduro y añade: “No pare ahora, hay que seguir. Mire pa’ acá. Aquí hay cosas que huelen a chamusquina”, sugiriendo implícitamente una acción similar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Estas declaraciones han provocado una fuerte reacción política. El exsenador de Compromís Carles Mulet ha denunciado a Rivera ante la Fiscalía Provincial de Castellón por posibles delitos que van desde traición hasta provocación de delitos contra el orden constitucional, argumentando que llamar a una intervención militar extranjera en España “aplaude y legitima” acciones contra un Estado soberano.

Mulet ha defendido su iniciativa asegurando que existe una “total impunidad” cuando se hacen este tipo de manifestaciones públicas, mientras que personas que critican al Estado pueden enfrentarse a sanciones. Entre sus palabras destaca: “En España hay gente que está encerrada por decir verdades como puños y luego hay otra que hace apología de todo tipo de delitos sin ningún tipo de repercusión”.

Además, tras la polémica, Fran Rivera ha tenido que privatizar su cuenta de Instagram, lo que subraya la presión que han generado sus comentarios en el debate público.

En un momento en que la política internacional y la doméstica parecen entrelazarse, la discusión sobre los límites de la libertad de expresión, el respeto a la soberanía y la responsabilidad de figuras públicas continúa abierta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.