Escena Internacional
Arancha González Laya, exministra de Exteriores, sobre las amenazas de Donald Trump a Europa: "Sería el clavo en el ataúd de la OTAN"
Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores de España, alerta de que Donald Trump debe tomarse "en serio, aunque no al pie de la letra". Advierte de su pulsión unilateral y de su amenaza directa a la Unión Europea. Y avisa que una anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos sería fatal para la Alianza Atlántica.
- Última hora de la situación de Venezuela hoy en directo: Planes de Trump, detención de Maduro y reacciones internacionales
- Elisa Beni avisa de los caminos por los que Donald Trump puede conseguir Groenlandia "legalmente": "Trump podría apretarles"
- Puedes ver de nuevo toda la entrevista a González Laya en ATRESPLAYER
Publicidad
Trump, unilateralismo y presión constante
González Laya dice que el segundo mandato de Donald Trump es continuista respecto al primero, marcado por el unilateralismo y la voluntad de “rehacer constantemente” el orden internacional. Asegura que, aunque muchas de sus declaraciones no se cumplan, hay que tomarlas en serio por la dirección que marcan. Y advierte que su actuación no busca restaurar la democracia en Venezuela ni fortalecer alianzas, sino imponer relaciones de fuerza.
Europa frente a la amenaza de Trump
La exministra asegura que el objetivo de Trump respecto a Europa es "demoler las instituciones comunitarias" porque prefiere negociar bilateralmente con Estados débiles. Dice que la fuerza europea reside en la unión y que por eso Estados Unidos intenta fragmentarla. En este contexto, advierte que, si Washington intenta anexionarse Groenlandia, por la fuerza o mediante compra, estaría cuestionando la soberanía de un aliado y certificando la muerte de la OTAN.
Venezuela, Delcy Rodríguez y el papel de España
Sobre Venezuela, González Laya subraya que posicionarse hoy del lado de Trump equivale a hacerlo del lado del régimen, antes de Maduro y ahora de Delcy Rodríguez. Asegura que Estados Unidos no habla de democracia y reclama prudencia, especialmente a España, por su responsabilidad histórica y humana con ambos países. Defiende que España debe seguir apoyando una transición democrática real y critica a quienes, en su opinión, aplauden sin límites la estrategia de Trump.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Francisco Aldecoa, catedrático de Relaciones Internaciones Universidad Complutense de Madrid: "Echo en falta referencia a las víctimas"
- La venganza de una fan de Piqué tras negarle una foto el futbolista: "Dije: '¿Sí? pues espérate'"
- Las circunstancias de la muerte del youtuber Sergio Jiménez y similtudes con Simón Pérez: "Pagaron cinco euros por ver morir al streamer"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad