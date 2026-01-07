Arancha González Laya, exministra de Exteriores, sobre las amenazas de Donald Trump a Europa: "Sería el clavo en el ataúd de la OTAN"

Trump, unilateralismo y presión constante

González Laya dice que el segundo mandato de Donald Trump es continuista respecto al primero, marcado por el unilateralismo y la voluntad de “rehacer constantemente” el orden internacional. Asegura que, aunque muchas de sus declaraciones no se cumplan, hay que tomarlas en serio por la dirección que marcan. Y advierte que su actuación no busca restaurar la democracia en Venezuela ni fortalecer alianzas, sino imponer relaciones de fuerza.

Europa frente a la amenaza de Trump

La exministra asegura que el objetivo de Trump respecto a Europa es "demoler las instituciones comunitarias" porque prefiere negociar bilateralmente con Estados débiles. Dice que la fuerza europea reside en la unión y que por eso Estados Unidos intenta fragmentarla. En este contexto, advierte que, si Washington intenta anexionarse Groenlandia, por la fuerza o mediante compra, estaría cuestionando la soberanía de un aliado y certificando la muerte de la OTAN.

Venezuela, Delcy Rodríguez y el papel de España

Sobre Venezuela, González Laya subraya que posicionarse hoy del lado de Trump equivale a hacerlo del lado del régimen, antes de Maduro y ahora de Delcy Rodríguez. Asegura que Estados Unidos no habla de democracia y reclama prudencia, especialmente a España, por su responsabilidad histórica y humana con ambos países. Defiende que España debe seguir apoyando una transición democrática real y critica a quienes, en su opinión, aplauden sin límites la estrategia de Trump.

