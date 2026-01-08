Ramón, español viviendo en Groenlandia, cuenta cómo viven la amenaza americana: "Sentimos mucho temor e incredulidad"

Ramón destaca la favorable relación de Estados Unidos con Groenlandia desde la Segunda Guerra Mundial, haciendo hincapié en su condición pro-americana. Toda la población tiene una percepción positiva de EEUU. Hasta el punto según asegura que existía la “percepción de abandonar el tutelaje danés y pasar a un tutelaje americano”.

Un sentimiento que se ha alterado por completo, posicionándose en el otro extremo, una población completamente anti-americana.

Estado asociado

Entre las opciones que se barajan para el futuro de Groenlandia figura la del Estado asociado, una alternativa que Ramón clasifica como más viable hace un año si se hubiera gestionado con mayor tacto y sin generar rechazo entre la población.

Aun así, esta vía sigue sobre la mesa: un partido representado en el Parlamento groenlandés defendió la conveniencia de explorar un modelo de Estado asociado con condiciones sensiblemente mejores que las actuales con Dinamarca, lo que permitiría elevar el nivel de vida de los ciudadanos.

Cobrando una mayor relevancia en un contexto de crisis económica en Groenlandia, donde Estados Unidos aparece como el principal candidato a asumir ese papel.

“Nadie duda de que la seguridad de Groenlandia depende de Estados Unidos”

La isla ya cuenta con “una alta presencia militar americana” lo que resulta desconcertante para los daneses ya que “de alguna manera está dentro de la influencia absoluta americana”.

