Esta concursante gana 1.100 euros ¡en una tirada!: “Izaskun a la primera, zasca”

En La ruleta de la suerte, en muchas ocasiones es más importante la fortuna que la constancia. Sergio ha tenido buenas tiradas, pero por su insistencia en conseguir el gran premio ha caído en el pierdo turno lo que ha aprovechado Izaskun.

La concursante ha visto cómo Segio le dejaba un panel bastante completo. A pesar de partir desde cero, Izaskun ha acertado en la segunda mitad del gran premio y aprovechando el me lo quedo ha podido completarlo cogiendo la parte que tenía su compañero.

Un gran premio que escondía una consola por valor de 900 euros ha permitido que, sumados a los 200 euros del marcador, Izaskun se haya llevado 1.100 eurazos en un solo lanzamiento.

Espectacular la jugada de esta concursante, revive el momento en el vídeo.