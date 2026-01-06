Pedro Sánchez no asiste a la Pascua Militar que preside el rey Felipe VI por un viaje a París

Después de fracasar en su intento de que la Unión Europea adoptara una línea dura contra Donald Trump por la operación militar de captura de Nicolás Maduro llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Pedro Sánchez se habría volcado aún más en su agenda internacional.

Según avanzaron fuentes de Moncloa, el líder del Ejecutivo no estaría presente en una de las celebraciones más solemnes del Ejército Español, la tradicional Pascua Militar cuyo acto central preside el Rey de España, y que se desarrolla cada 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes, con el Palacio Real de Madrid como epicentro.

En lugar de estar junto al jefe del Estado, el rey Felipe VI, la reina Letizia, y la princesa de Asturias Leonor, en un acto que preside la Familia Real y que sí cuenta un año más con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, o el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska; Pedro Sánchez ha considerado ineludible su asistencia a la nueva cita de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, confirmando así la primera ausencia a este acto castrense desde que es presidente del Gobierno de España.

Primera cumbre internacional de 2026

Esta reunión internacional también acontece este 6 de enero, pero en la capital de Francia, tras convocarla en conjunto el presidente Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer. En ella que participan cerca de una treintena de países para concretar garantías de seguridad y compromisos de apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia. Representa la apertura del año diplomático para los aliados de Kiev de Europa y a ella asiste también el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte.

El presidente del Gobierno Español viaja este mismo martes a París para asistir al encuentro cuya hora de inicio está fijada a las 14:00 horas. A esta nueva reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania también asiste el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Con la fecha del cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa de Ucrania -el próximo 24 de febrero-, esta coalición internacional busca avanzar en la organización y fijar nuevas ayudas a Ucrania. En palabras del presidente francés se pretende adquirir "compromisos concretos para proteger a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera" en el Viejo Continente.

La última cumbre de esta alianza tuvo lugar el pasado 11 de diciembre, pero en esa ocasión tuvo lugar en formato de videoconferencia y en ella se expusieron las posturas de las autoridades ucranianas ante el plan de paz dibujado por Donald Trump para el este de Europa.

Un respaldo comprometido

Esta última decisión de Pedro Sánchez se enmarca dentro del apoyo decidido de la diplomacia española a Ucrania y se suma a la reunión del presidente español con Zelenski, a quien Sánchez recibió en Moncloa. Allí le trasladó el compromiso de España de suministrar ayuda militar por un valor de 615 millones de euros que incluye defensas antiaéreas y antidrones, así como otro equipamiento defensivo.

