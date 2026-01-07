Venezuela
Última hora de la situación de Venezuela hoy en directo: Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia
Trump ha comunicado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo, según funcionarios citados por la cadena ABC.
Según los funcionarios citados por la cadena, Venezuela debe expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba como parte de las exigencias de Estados Unidos que busca ser la única relación petrolera y favorecer a Estados Unidos en la venta de crudo pesados.
Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado
Este martes, el presidente de Estados Unidos aseguraba que el Gobierno de Venezuela entregará al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado". "Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", señaló en su plataforma Truth Social.
También señalaba que este crudo "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".
Trump señaló haber solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que "ejecute este plan de inmediato". El petróleo, ha agregado, "se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos".
Última hora de Venezuela en directo: EEUU aborda con Argentina y Ecuador la situación
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha mantenido en las últimas horas conversaciones con las autoridades de Argentina y Ecuador para abordar la situación en Venezuela a raíz del ataque.
El viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, ha explicado que Rubio ha mantenido una conversación con su homólogo de Argentina, Pablo Quirno, para "discutir" la "operación", charla en la que ha trasladado al jefe de la diplomacia argentina el agradecimiento de Washington a Buenos Aires por su "continuada cooperación para hacer frente al narcoterrorismo y reforzar la seguridad en la región".
Rubio ha hablado además con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para abordar el ataque y "los esfuerzos regionales para promover la estabilidad en Venezuela", al tiempo que ha dado las gracias a Quito por "la asociación con Ecuador para hacer frente al narcoterrorismo y reforzar la seguridad en el hemisferio".
Última hora de Venezuela en directo: El rapero Tekashi 6ix9ine celebra compartir prisión con Maduro
El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, que ingresó este martes en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, celebró compartir prisión con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y con Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, que se encuentran en el mismo centro.
"Estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes", aseguró el rapero en un video que publicó en su cuenta de Instagram antes de ingresar en prisión por violar la libertad condicional. "A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel", escribió en la publicación.
El cantante, recordó que en otro ingreso compartió cárcel con Sean 'Diddy' Combs y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, así como otros presos de alto perfil.
Última hora de Venezuela en directo: Anasagasti sobre Zapatero
Sobre Zapatero, Anasagasti expresó su esperanza de que aparezca en el pliego de cargos que EEUU evalúa contra colaboradores del chavismo. "Ojalá, ojalá, ojalá aparezca en ese pliego de cargos", expresó el exportavoz del PNV con rotundidad sobre el exjefe del Ejecutivo.
Recordó que desde la etapa de presidente de Zapatero, desde el PNV ya formulaban preguntas parlamentarias sobre Venezuela "porque tenía de embajador en Caracas a Raúl Morodo". "Con el tiempo se ha demostrado lo que decíamos nosotros, porque ha sido condenado por corrupción él y su hijo, y a cárcel", puntualizó sobre el exembajador.
Sostuvo que Morodo "le abrió la puerta a Zapatero para que durante estos años Caracas haya sido su segunda residencia, incluso para sus hijas". Además, cuestionó el papel mediador del expresidente socialista: "Uno media cuando las dos partes aceptan. Si solamente te acepta uno, tú eres parte del problema".
"Yo creo que Zapatero es parte del problema", concluyó el exportavoz nacionalista vasco, quien ha mantenido una posición muy crítica con el régimen de Maduro desde hace años. También recordó que el PNV propició con sus diputados la aprobación en el Congreso del reconocimiento de González Urrutia como vencedor de las elecciones en su país.
Última hora de Venezuela en directo: El exportavoz del PNV describe a Maduro
El exportavoz del PNV describió a Maduro como "un dictador cruel, un asesino" y "un terrorista de Estado", rechazando la imagen del mandatario venezolano como "el tipo ese graciosillo que baila con el chándal".
Consideró que se trata de "un tipo asqueroso, indecente, cruel y un asesino". Defendió que el Gobierno debe "propiciar la legitimidad democrática en Venezuela" y reconocer que "hubo unas elecciones democráticas y las ganó González de Urrutia".
"Eso es fundamental para hacer política en relación con Venezuela. Si no, todo lo demás es pura retórica", afirmó el político nacido en el país caribeño.
Última hora de Venezuela en directo: Anasagasti critica a Pedro Sánchez
Anasagasti criticó duramente la decisión de Sánchez de firmar un comunicado conjunto con Colombia y otros países latinoamericanos en lugar de alinearse con la UE sobre la detención de Nicolás Maduro.
Lamentó que así se haya equiparado con EH Bildu, aunque el Gobierno de España también ha suscrito el pronunciamiento oficial de la UE, rechazado por Hungría. "Me parece un error inconmensurable no votar con la UE y votar con países que son radicalmente opuestos y que no han hecho absolutamente nada para que se respeten los derechos humanos en Venezuela", señaló el exportavoz nacionalista, quien se ha mostrado muy beligerante en los últimos años contra el régimen chavista.
Anasagasti subrayó que el presidente Pedro Sánchez comete un "error mayúsculo" al no reconocer a Edmundo González Urrutia, que reside en Madrid, ni felicitar a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. "Para mediar tiene que hacer los deberes. Y un deber, en principio, sería reconocer a González de Urrutia", argumentó.
Última hora de Venezuela en directo: Anasagasti dice que ojalá Zapatero sea juzgado
El exportavoz del PNV en el Congreso Iñaki Anasagasti, nacido en Venezuela, asegura que "ojalá" el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sea juzgado en EEUU por su relación con el régimen chavista, ya que es "parte del problema" de lo que ocurre en este país sudamericano.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Albares sobre el ataque
Respecto al ataque, Albares no ha querido pronunciarse sobre si el mandatario venezolano está detenido o secuestrado. "Yo no le voy a poner calificativos", ha afirmado, esgrimiendo que como jefe de la diplomacia no debe hacerlo.
"Lo que sí le puedo decir es que se produjo el sábado en Caracas una acción ilegal desde el punto de vista del Derecho Internacional", ha puntualizado, en línea con lo que también ha manifestado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Albares plantea una alianza
Ha planteado que "es el momento de que lancemos una alianza mundial por el Derecho Internacional y el multilateralismo".
"Porque el multilateralismo no es simplemente una bonita idea de relaciones internacionales, es la base misma de las relaciones pacíficas y estables entre Estados" y supone a escala internacional lo que a escala nacional la democracia, "una forma pacífica y virtuosa de organizar la convivencia".
"Si permitimos que se resquebraje el Derecho Internacional y el orden internacional basado en reglas, esas fuerzas políticas que quieren desmoronar la democracia y que en Europa quieren desguazar la Unión Europea, que es la expresión máxima de la democracia, triunfarán también", ha prevenido.
En estas circunstancias, Albares ha defendido la necesidad de "llamar a las cosas por su nombre" como hace el Gobierno. "Una agresión es una agresión (...) Una acción militar unilateral es una acción militar unilateral. Una violación del Derecho Internacional es una violación del Derecho Internacional lo haga quien lo haga y se dé donde se dé", ha remarcado.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: España insiste en que "los recursos naturales de Venezuela son de los venezolanos"
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este miércoles en que los recursos naturales son parte de la soberanía de Venezuela después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya dejado claro su interés por el petróleo venezolano, al tiempo que ha reiterado el ofrecimiento de los "buenos oficios" de España para solventar la crisis venezolana.
"Lo dice el Derecho Internacional y desde luego es lo que nosotros vamos a defender", ha añadido.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Machado afirma que su coalición está lista y dispuesta para liderar Venezuela
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que su coalición política "debería liderar Venezuela" tras la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y su traslado a Estados Unidos.
"Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo", dijo Machado en una entrevista con el canal estadounidense CBS al referirse a los interrogantes que se abren en el país tras la caída de Maduro.
Durante la entrevista con CBS, Machado recalcó que "el pueblo de Venezuela ya ha elegido" quién debería asumir el gobierno de Caracas ahora que Maduro ha dejado el poder.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Nicolás Maduro y su esposa resultaron heridos mientras huían de las fuerzas estadounidenses
Varios funcionarios de la Administración de Donald Trump celebraron una reunión con legisladores estadounidenses a quienes informaron sobre cómo se produjo la captura de la pareja presidencial y las posibles lesiones que podrían haberse causado mientras huían.
Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar, según informaron los funcionarios.
Maduro y su esposa comparecieron ante el tribunal el lunes con lesiones visibles, y el abogado de Flores declaró al juez que ella "sufrió lesiones importantes" durante su secuestro. "Además, se cree que podría tener una fractura o un hematoma grave en las costillas".
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Fuerza Armada venezolana rinde homenaje en funeral a 24 soldados muertos en ataque
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela rindió homenaje en un funeral a 24 soldados que murieron en los ataques de Estados Unidos en el país suramericano el pasado sábado, cuando fuerzas norteamericanas capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Pekín denuncia "intimidación" de EEUU al supuestamente exigir a Venezuela romper con China
La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó hoy en rueda de prensa que Venezuela "es un país soberano y goza de plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas las actividades económicas dentro de su territorio", al ser preguntada por las informaciones publicadas por la cadena estadounidense ABC News sobre supuestas exigencias de Washington a Caracas.
Según esos reportes, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, habría reclamado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ponga fin a sus vínculos con China, Rusia, Irán y Cuba y que se asocie exclusivamente con Estados Unidos en el sector petrolero.
Mao calificó esa supuesta presión como un "uso descarado de la fuerza" y sostuvo que la pretensión de que Venezuela disponga de sus recursos energéticos conforme a un enfoque de "Estados Unidos primero" constituye "un caso típico de intimidación", que "viola gravemente el derecho internacional", "infringe de manera seria la soberanía de Venezuela" y "perjudica los derechos del pueblo venezolano". "China condena firmemente este comportamiento", subrayó la portavoz.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Delcy Rodríguez nombra a un exjefe del Banco Central como vicepresidente económico
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró a Calixto Ortega como nuevo vicepresidente de economía sectorial, en una de sus primeras designaciones desde su juramentación al frente del Ejecutivo.
Ortega fue nombrado en el cargo en sustitución de la ahora mandataria encargada. El también ingeniero industrial fue presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) entre 2018 y 2025 y antes se destacó en el sector petrolero.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Colombia pide "mesura" a sus ciudadanos en un contexto de "alta sensibilidad"
"En contextos de alta sensibilidad nacional e internacional, como el actual, Colombia requiere (de) responsabilidad, mesura y un comportamiento ejemplar por parte de todos", ha afirmado en un comunicado en el que, sin mencionar los recientes acontecimientos en Venezuela, ha hecho un llamamiento "a todos los sectores del país a preservar la cohesión nacional y a promover el respeto mutuo, así como el respeto a la institucionalidad democrática".
El responsable de la cartera militar ha recordado que "la defensa de la soberanía y del interés nacional debe ejercerse exclusivamente dentro del marco de la Constitución y la ley, sin justificar ni promover actuaciones que desconozcan la soberanía jurisdiccional colombiana, pongan en riesgo la integridad territorial y la unidad nacional, o incentiven hostilidades contra el país".
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Delcy Rodríguez decreta siete días de duelo en honor a los "mártires" que defendieron a Maduro
Delcy Rodríguez ha decretado siete días de duelo para los "jóvenes mártires" que, señaló, murieron defendiendo el país suramericano y al presidente, Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, durante un ataque de tropas estadounidenses a Caracas y tres estados cercanos.
Estos jóvenes "ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro", afirmó la mandataria durante una visita a una comuna en Caracas.
"Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma las imágenes de los cuerpos inertes, pero yo sé que ellos se martirizaron por valores supremos de esta República", añadió Rodríguez.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Entre 30 y 50 millones de barriles
Los entre 30 y 50 millones de barriles serán transportados en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos, señaló Trump.
No se ha especificado un marco temporal para la entrega del crudo.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Trump señala que él se encargará de controlar el dinero de la venta del petróleo
Trump ha señalado que él será el encargado de controlar el dinero de la venta del petróleo en el mercado local "para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".
La decisión de Washington de acceder al petróleo venezolano se da tras la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, en una operación militar en Caracas y sus alrededores que ha dejado más de cincuenta muertos.
Última hora del ataque de EEUU a Venezuela, en directo: Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo a EEUU
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por Delcy Rodríguez, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo, que será vendido en el mercado estadounidense.
El mandatario calificó en una publicación de Truth Social los millones de barriles como "petroleo de alta calidad y autorizados en los Estados Unidos".
