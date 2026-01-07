Última hora de la situación de Venezuela hoy en directo: Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

En las últimas horas, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha comunicado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo, según funcionarios citados por la cadena ABC.

Según los funcionarios citados por la cadena, Venezuela debe expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba como parte de las exigencias de Estados Unidos que busca ser la única relación petrolera y favorecer a Estados Unidos en la venta de crudo pesados.

Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado

Este martes, el presidente de Estados Unidos aseguraba que el Gobierno de Venezuela entregará al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado". "Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", señaló en su plataforma Truth Social.

También señalaba que este crudo "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".

Trump señaló haber solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que "ejecute este plan de inmediato". El petróleo, ha agregado, "se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos".

