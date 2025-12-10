Fátima Matute, responde al PSOE tras el escándalo del hospital de Torrejón: "El presidente del Gobierno está en cuidados paliativos y desesperado"

La tarde previa a su entrevista en Espejo Público, Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se reunió con el responsable del grupo Ribera Salud, empresa privada encargada de la gestión, entre otros, del Hospital de Torrejón. El escándalo que afecta a este centro sanitario ha puesto en el punto de mira la gestión sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, centrando las críticas de la oposición en la región y del Gobierno central.

A parte del encuentro del martes, Maute asegura que han estado encima del asunto "desde el minuto uno", y han sometido a examen la gestión no solo del Hospital de Torrejón, sobre el que tratan las filtraciones de audios de los responsables, sino de otros centros. En estas conversaciones se puede escuchar a los gerentes presuntamente optimizando recursos a costa de la salud de los pacientes, incluida la supuesta utilización en repetidas ocasiones de material sanitario de un solo uso.

La consejera negaba rotundamente que la salud de los pacientes se pusiera en un segundo plano así como esa mala praxis con el material. Hacía una defensa de los profesionales sanitarios y quería transmitir tranquilidad después de unas explicaciones, que calificaba de "contundentes", del responsable de la empresa. Afirmaba que ambos comparten la visión y el objetivo de la excelencia sanitaria. Consideraba "inadmisibles" las acusaciones de la oposición y relacionaba directamente la gestión de Ribera Salud, con el hecho de que el Hospital de Torrejón se encuentre entre los mejor valorados de la Comunidad de Madrid.

"Vamos a ser contundentes e implacables"

La denuncia interpuesta por el PSOE de Madrid contra Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud, ante la Fiscalía por las "irregularidades", no va a hacer cambiar de idea al gobierno regional, que descarta retirar la concesión de este o ningún otro centro a la empresa adjudicataria, pese a los rumores de falta grave. Al mismo tiempo garantizaba una respuesta firme, sin prescindir de rigor, en el supuesto que se pudieran ver dañados los intereses de la población.

"La ministra ya llega tarde, nosotros hemos vuelto con tres inspecciones", decía Matute.

Daba una respuesta también al Partido Socialista y a la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), haciendo referencia a unas listas de espera más bajas que en otros lugares de España: "Esos son los datos tozudos".

Considera que en el PSOE y el Gobierno pueden actuar como libremente consideren y recurran a los tribunales si lo estiman oportuno, sin embargo acusa a la ministra de llegar tarde y tras varias auditorías del servicio efectuadas por el Gobierno de la CAM, dedicándole además un ataque por la huelga de médicos de este mismo miércoles: "Será recordada como la que traiciona a sus compañeros, con una huelga que ha puesto a todo el mundo en su contra".

Al Gobierno de Pedro Sánchez responde con una referencia al presidente del Gobierno, atribuyéndole una obsesión por la Comunidad de Madrid: "Lo que tiene que hacer (Mónica García) es ponerse a gestionar y dejar de ser una muletilla para el presidente del Gobierno, que está en cuidados paliativos y desesperado".

