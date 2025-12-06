Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ayuso defiende la labor del Hospital de Torrejón: "Mantiene una valoración media de 8,6 sobre 10"

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado en acto de conmemoración de la Constitución en el Congreso sobre la polémica de las grabaciones del CEO del Hospital de Torrejón.

Marta Alarcón García
Actualizado:
Publicado:

Este sábado las Cortes Generales han conmemorado el 47º aniversario de la Constitución Española con la tradicional recepción institucional en el Congreso de los Diputados, un acto marcado este año por un ambiente de notable crispación política.

Al evento han acudido los ministros del PSOE y de Sumar, así como representantes parlamentarios de los partidos que forman la coalición de Gobierno. En cambio, los diputados de VOX, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG, han decidido no asistir.

En dicha celebración institucional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido pronunciarse sobre el escándalo surgido esta semana en torno al Hospital de Torrejón de Ardoz, tras la filtración de una conversación entre directivos que ha desatado críticas y acusaciones cruzadas, y ha asegurado que cualquier intento de "utilizar la sanidad de Madrid para hacer negocio" o de hacer "prevalecer una vida sobre otra", tendrá "una respuesta contundente".

"Los datos de espera de este hospital son inmejorables"

Ayuso ha recordado que el Hospital de Torrejón mantiene una valoración media de 8,6 sobre 10, y ha defendido tanto la labor del centro como la profesionalidad de su plantilla, y ha pedido honor a la verdad: "Lo que hemos hecho esta semana, antes de arremeter, es abrir una nueva inspección que se une a las 40 inspecciones anuales que tiene el hospital de Torrejón, y lo que se ha arrojado tras esta inspección es que hay rencillas entre sus directivos, y que los datos de espera de este hospital son inmejorables", ha subrayado. La presidenta madrileña ha asegurado que los audios "están sacados de contexto" y ha pedido "que se publiquen íntegramente en honor a la verdad".

Además, en dichas inspecciones han podido observar que el hospital ha aumentado su plantilla y que no ha habido quejas hasta el momento, por lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido que, por mucho que lo "esté promoviendo el Presidente del Gobierno", no se puede "poner en tela de juicio" a todo el sistema sanitario o a los profesionales del Hospital de Torrejón. Ayuso ha pedido a los medios de comunicación que han promovido esta noticia, que cuenten "las rencillas internas" que había dentro , o las investigaciones que se han elaborado estos días que arrojan que "el trabajo del centro sanitario ha sido impecable".

Ayuso se pronuncia sobre la Peste Porcina Africana

En sus declaraciones ante la prensa a su llegada al acto de conmemoración de la Constitución en el Congreso, la Presidenta ha criticado la "estrategia" que atribuye a Moncloa de "exagerar y crear escándalos de cualquier cosa" relacionada con las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Además, Ayuso ha asegurado que el Ejecutivo "no trata por igual" a los territorios gestionados por otros partidos, y ha puesto como ejemplo la crisis de la peste porcina en Cataluña donde según ella, "no se buscan responsabilidades políticas" porque el presidente es el socialista Salvador Illa, pero "si fuéramos nosotros, estaríamos apañados", ha confesado Ayuso.

En sus declaraciones, la presidenta madrileña ha lamentado que España vive "agraviada", al considerar que quienes legislan, juzgan u opinan "son convertidos en sospechosos", lo que "nos conduce a los peores momentos de nuestra historia".

