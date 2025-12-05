El Hospital de Torrejón de Ardoz ordenó reutilizar material sanitario de un solo uso para aumentar beneficios

La gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz sigue en el ojo del huracán, mientras se van conociendo nuevas informaciones. El pasado miércoles se conocía que la empresa que gestiona el centro, público pero de gestión privada, ordenó rechazar pacientes para conseguir un mayor beneficio económico, mientras que poco después el consejero delegado del grupo sanitario Ribera Salud de dicho hospital, Pablo Gallart, renunció a su cargo tras la publicación de unos audios suyos en los que pedía aumentar las listas de espera para "alcanzar una ebitda de cinco millones".

En uno de los audios, grabados el 25 de septiembre en una reunión interna, pide aumentar las listas de espera para alcanzar así más beneficios: "Ahí la idea sería hacer interacciones hasta que al final, pudiéramos alcanzar un EBITDA (Beneficio antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones) de cuatro o cinco millones, vale?". Es decir, reconoce que la lista de espera influye en los resultados económicos: "Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera, es directa".

Reutilizaron productos de un solo uso

Ahora, se conocen nuevos datos. Según revela 'El País', reutilizaron productos sanitarios de un solo uso para aumentar beneficios. La denuncia la habrían hecho los directivos que fueron despedidos. Un portavoz del grupo que gestiona el hospital lo niega.

El Ministerio de Sanidad ya ha ordenado a la Alta Inspección que abra una investigación para esclarecer si se han cometido irregularidades en este centro hospitalario de Torrejón de Ardoz que hayan vulnerado el derecho a la protección de la salud de los pacientes.

Fuentes de Sanidad han confirmado a EFE la decisión del Ministerio, que se une a la exigencia que hacía la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que investigue por su parte lo sucedido y amplíe las pesquisas al resto de hospitales públicos de gestión privada.

