Sergio Ramos

Sergio Ramos deja el Monterrey de México y apunta a Europa: ¿dónde podría jugar?

El camero abandona el país mexicano ni un año después de su llegada y ya piensa en una nueva aventura rozando los 40 años.

Sergio Ramos en un partido con el Monterrey

Sergio Ramos en un partido con el MonterreyEFE

Sergio Ramos ha dado por finalizada otra aventura en el fútbol. El defensa de 39 años ha anunciado que deja el CF Monterrey de México tras recalara en él en febrero de este año y caer eliminado en semifinales de la Liga mexicana ante el Toluca.

"Decir adiós nunca es fácil"

"Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir, un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos.

Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup... y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa.

Lo he dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento. 34 partidos, más de 3.000 minutos, 8 goles y tantas emociones que no se pueden describir en cifras. Al club, a mis queridos compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados, a todos, gracias. Y, sobre todo, gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad. Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo "¡Arriba el Monterrey!", escribió el andaluz en sus redes sociales.

El de Camas termina así la andadura en el que ha sido el cuarto equipo profesional de su carrera (Sevilla en dos etapas, Real Madrid y PSG), y ahora, a sus 39 años, nada apunta a que vaya a colgar las botas.

Podría tener una oferta del Manchester United

Es más, parece que el deseo de Ramos es volver al fútbol europeo, y según la SER el Manchester United ya le habría hecho una oferta para jugar a las órdenes de Rubén Amorín. También hay medios italianos que han hablado sobre el posible interés del Milán, opción que el andaluz vería con buenos ojos al ser un equipo histórico en una liga competitiva en la que jugaría Champions y, no menos importante, compartiría vestuario con su gran amigo Luka Modric.

En las últimas horas se ha rumoreado que podría volver al Real Madrid, y más teniendo en cuenta las constantes plagas de lesiones en la zaga blanca (Alaba, Mendy, Militao, Carvajal, Arnold, Huijsen...). No obstante, es una opción prácticamente imposible. Ramos, por su parte, soñaría con volver al más alto nivel e intentar ser seleccionable de cara al Mundial 2026 de este próximo verano.

