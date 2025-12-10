Talib, un inmigrante marroquí asentado en un poblado chabolista de Almería: "Vivía mejor en Marruecos con mi familia que aquí"

Las cámaras de Más Espejo han entrado en un poblado chabolista en Níjar (Almería) donde viven más de 3.500 personas. Se trata de inmigrantes que en su día vinieron en busca de un futuro mejor trabajando como temporeros pero a los que la ausencia de papeles les ha llevado a vivir en condiciones infrahumanas. Entre basura, sin agua, ni luz y hacinados en un espacio común.

El propio reportero de Espejo Público advierte: "Parece que estamos en los arrabales del África más pobre, en condiciones deplorables". La colaboradora de Espejo Público Rosa Belmonte apunta que cuando era pequeña el único chabolismo que existía era el de los gitanos: "era lo único que veíamos", señala.

Javier Caraballo, colaborador del programa, lamenta que un inmigrante ilegal que venga a trabajar en un campo de fresas o pepinos tenga que vivir ahí. "Hay varios asentamientos en Andalucía. No puedes ser inmigrante ilegal, tener un contrato de trabajo y que la inspección no lo controle".

"Esto es un auténtico océano de plástico, una auténtica barbaridad"

La imagen sobrecoge. Kilómetros y kilómetros de invernaderos se extienden por delante. "Esto es un auténtico océano de plástico, una auténtica barbaridad", afirma el reportero. Estos mismos trabajadores que trabajan en condiciones infrahumanas son los que cultivan 600.000 toneladas de frutas y verduras al año valoradas en 331 millones de euros.

Bernard paga 80 euros por vivir en una situación de miseria extrema. Nos cuenta que hay más de 40 poblados chabolistas en la zona. El único acceso al agua potable que tienen es un grifo comunitario al que acuden a coger agua.

La mayoría de estos inmigrantes están de paso y no tienen papeles. Sueñan con tener un buen futuro y su propia casa, y para es algunos de ellos están estudiando al mismo tiempo que trabajan. Cuando ha llegado a España ha encontrado una situación difícil. Para poder trabajar necesita papeles. Reconoce que en Marruecos vivía mejor que aquí con su familia, nos dice resignado con la esperanza de poder encontrar un futuro mejor.

