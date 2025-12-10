El nuevo control migratorio que planea Trump: revisar el historial de las redes sociales de los turistas

Las redes sociales como puerta de acceso a Estados Unidos. La administración Trump quiere revisar de forma más exhaustiva las redes sociales de los extranjeros que solicitan visados o desean ingresar al país. La medida, que figura en informes internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Departamento de Estado, pretende detectar posibles riesgos de radicalización, desinformación y actividades delictivas transnacionales.

Desde 2019, EE.UU. ya exige a la mayoría de solicitantes de visado declarar sus cuentas de redes sociales utilizadas en los últimos cinco años. Pero ahora el escrutinio será más profundo y sistemático. Se analizarán los contenidos de forma automática, se utilizará la inteligencia artificial para detectar patrones sospechosos y se aumentará la cooperación entre distintas agencias. Según fuentes gubernamentales citadas por la prensa estadounidense, el objetivo es "cerrar vacíos" en la evaluación de riesgos.

Seguridad vs privacidad

Una medida que de nuevo abre el debate entre la seguridad, el mantenimiento de la privacidad y la discriminación. Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han advertido que la revisión de contenido digital podría derivar en decisiones subjetivas, basadas más en interpretaciones culturales o políticas que en amenazas comprobadas. Dudan de su eficacia. Monitorizar de forma masiva tantas redes sociales y mensajes podría generar una "autocensura preventiva" entre viajeros, estudiantes y trabajadores extranjeros. Sus opiniones y publicaciones podrías ser malinterpretadas y ocasionarles perjuicios.

La revisión de redes sociales se ha convertido en una herramienta imprescindible para detectar conexiones con grupos extremistas, discursos violentos o actividades fraudulentas. Es la argumentación que ofrece la Casa Blanca. Funcionarios del DHS señalan que, en varios casos recientes, solicitantes de acceso a Estados Unidos tenían vínculos radicales, dando señales claras en plataformas públicas que no fueron detectadas a tiempo debido. Las redes sociales pueden proporcionar elementos clave para evaluar las visas de entrada que se conceden.

Expertos en ciberseguridad y comunicación digital coinciden en que las redes sociales pueden aportar información relevante, pero advierten de que su interpretación requiere contexto, competencia técnica y rigurosidad. El sarcasmo, la ironía, el lenguaje juvenil o los códigos culturales propios de cada país pueden dificultar la evaluación objetiva. Además, la proliferación de cuentas parodia, perfiles falsos y contenido manipulado convierte el análisis en un terreno complejo donde la IA puede cometer errores significativos.

La propuesta sigue en fase de estudio mientras el debate se intensifica. Entre la seguridad nacional y la privacidad individual, Estados Unidos encara un dilema que refleja los desafíos de un mundo hiperconectado, donde la huella digital se convierte, cada vez más, en una pieza central del control fronterizo y las políticas migratorias del siglo XXI.

