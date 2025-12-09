El PSOE de Madrid denuncia a Pablo Gallart ante la Fiscalía por las "irregularidades" en el Hospital de Torrejón

El PSOE de Madrid ha denunciado este martes a Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud, quien lleva la gestión privada del hospital de Torrejón de Ardoz, por las "irregularidades" en el funcionamiento del centro sanitario con el objetivo de sacar un mayor beneficio.

Además, el PSOE-M también apunta a la "posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid", con Isabel Díaz Ayuso como máxima responsable.

Todo comenzó con la filtración de unos audios en los que el CEO de Ribera Salud daba órdenes a su equipo para aumentar las listas de espera de pacientes con el objetivo de aumentar los beneficios. "Cuatro o cinco millones", decía el propio Gallart.

"La Sanidad es un derecho"

Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid, ha recordado que "la Sanidad es un derecho" a través de sus redes sociales. "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que nunca más nadie haga negocio con la Sanidad Pública en Madrid", ha señalado.

La denuncia del PSOE-M también va formulada "contra todos aquellos que puedan aparecer como penalmente responsables de los hechos ahora puestos en conocimiento" del Ministerio Fiscal como consecuencia de las diligencias de la investigación.

El CEO niega irregularidades

Pablo Gallartniega que existieran irregularidades y asegura que los audios filtrados están "editados y fuera de contexto". El directivo apunta que estos audios son extractos "cortados y editados" y asegura que su contenido cambia por completo si se escuchan enteros sin cortes.