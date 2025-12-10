Mueren 19 personas y otras 16 resultan heridas tras el derrumbe de dos edificios en Fez

19 personas han perdido la vida y otras 16 han resultado heridas de gravedad en Fez, en el centro de Marruecos, a causa del derrumbe de dos edificios residenciales.

Los afectados han sido trasladados al Centro Hospitalario Universitario de Fez para recibir atención médica necesaria. Según diversas fuentes, las operaciones de búsqueda siguen examinando si hay más víctimas entre los escombros.

El suceso ha tenido lugar en el barrio de Mostaqbal durante la noche del martes al miércoles. Dos inmuebles de cuatro plantas se desplomaron, según han detallado las autoridades locales.

"Tras recibir el aviso del incidente, las autoridades locales y de seguridad, así como los efectivos de la Protección Civil, se desplazaron inmediatamente al lugar para iniciar las operaciones de búsqueda y rescate", han expresado diversas fuentes, según EFE.

Por su parte, las autoridades han tomado medidas para evacuar a los ciudadanos de las viviendas colindantes y garantizar el perímetro de los edificios.

Las protestas contra el Gobierno de Marrueco pese a las condenas de 15 años de prisión

Este suceso ocurre dos meses después de las protestas en el país árabe, donde se pedía "libertad, dignidad y justicia" frente al parlamento marroquí. Por su parte, la Fiscalía marroquí pidió 15 años de prisión para algunos participantes en estas convocatorias, acusados de actuar violentamente tras las manifestaciones.

Un seísmo que dejó más de 3.000 muertos

No es la primera vez el país africano se enfrenta a una tragedia. El 8 de septiembre de 2023, un seísmo sacudió el país, lo que provocó que 2.960 personas perdieran la vida y los 5.674 resultaran heridos. Se trató de una magnitud de 6'8 en la zona montañosa de Atlo Atlas a las 23:11 hora local.

A su vez, el terremoto dañó 55.000 viviendas, 1.050 escuelas, 42 centros sanitarios de proximidad, 2.516 mezquitas y lugares de culto, 299 santuarios y mausoleos.

Con todo ello, el Gobierno marroquí destinó hasta 11.000 millones de euros para las tareas de reconstrucción en un programa de cinco años. A su vez, el Ejecutivo marroquí destinó una ayuda mensual de 230 euros durante un año, además de compensaciones de 12.900 euros y 7.390 euros para personas cuyas viviendas se derrumbaron totalmente o sufrieron daños parciales.

