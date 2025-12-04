Los audios del CEO del Hospital de Torrejón que pide aumentar las listas de espera para "alcanzar una ebitda de cinco millones"

La noticia salió el miércoles: la empresa que gestiona el hospital de Torrejón, público pero de gestión privada, ordena rechazar pacientes para así conseguir un mayor beneficio económico. Ahora, El consejero delegado del grupo sanitario Ribera Salud del Hospital de Torrejón de Ardoz, Pablo Gallart, ha renunciado a su cargo tras la publicación de unos audios suyos que ha tenido acceso 'El País'.

En uno de los audios, grabados el 25 de septiembre en una reunión interna, pide aumentar las listas de espera para alcanzar así más beneficios: "Ahí la idea sería hacer interacciones hasta que al final, pudiéramos alcanzar un EBITDA (Beneficio antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones) de cuatro o cinco millones, vale?". Es decir, reconoce que la lista de espera influye en los resultados económicos: "Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera, es directa".

Sin embargo, cuatro directivos denunciaron estas acciones y a los pocos días fueron despedidos. Antena3 Noticias ha hablado con uno de ellos y asegura que denunciaron mala praxis a través de un canal interno de la compañía. En la misma línea los sindicatos afirman que la situación actual del hospital sigue siendo muy preocupante, y que va empeorando debido a la falta de personal.

En los años 90 se creó el modelo de gestión privada en la Comunidad Valenciana. Desde entonces la empresa gestiona la infraestructura. La portavoz SATSE Madrid, Tania García, afirma que "estos directivos estaban aquí desde hace 14 años y se seguía haciendo lo mismo", y añade que "había que ahorrar 4 millones de euros hasta final de año".

La Consejería de Sanidad asegura que se va a reunir con la empresa adjudicataria y que tomará las medidas y controles necesarios para garantizar el servicio de los pacientes, después de que Gallard se haya apartado de la gestión del hospital.

Respuesta Ribera Salud

La empresa privada que gestiona el hospital público se ha manifestado tras la publicación de los audios del que fuera su CEO. a través de un comunicado ha reivindicado que los pacientes "siguen siendo" prioridad y que las instrucciones de Gallard están "fuera de contexto".

"Las informaciones recientemente publicadas sobre unos extractos de una grabación de una reunión interna en el Hospital de Torrejón no reflejan el contenido íntegro de la reunión y se encuentran fuera de contexto. Aun así, en un ejercicio de responsabilidad empresarial, el CEO Pablo Gallart ha solicitado voluntariamente desvincularse de la gestión del Hospital de Torrejón mientras el grupo lleva a cabo una auditoría", expresan.

No obstante ha defendido el trabajo de los casi diez mil profesionales que trabajan en sus centros, asegurando que en ninguno de ellos "se han producido prácticas contrarias al interés general de los ciudadanos".

Aún así, hay pacientes que siguen esperando cita para poder cubrir sus necesidades sanitarias. Una de ellas afirma que lleva "un año para ponerme una prótesis por un cáncer", mientras otra asegura que sigue sin una asignación para una intervención.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.