HOSPITAL TORREJÓN

El CEO de Ribera Salud niega irregularidades y asegura que los audios del Hospital de Torrejón están "editados y fuera de contexto"

El directivo sostiene que los audios publicados son extractos "cortados y editados" y que, escuchados completos, el contenido cambia por completo.

Hospital de Torrejón de Ardoz

El CEO de Ribera Salud niega irregularidades y asegura que los audios del Hospital de Torrejón están "editados y fuera de contexto" | EFE

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

El CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, afirma que los fragmentos difundidos esta semana "no incluyen el contenido íntegro ni real" de la reunión y que han sido presentados "fuera de contexto". En un comunicado, Gallart sostiene que, tras escuchar la grabación completa (una hora y 21 minutos facilitada por una empleada que, según dice, fue "obligada" a grabarla), ha podido comprobar que el material divulgado elimina "partes sustanciales".

"Tras haber escuchado el audio íntegro, he podido comprobar que el audio publicado ha sido editado y recortado, eliminando partes sustanciales del mismo, con el fin de pretender tergiversar el fondo de los mensajes que se dieron en esa reunión de trabajo entre managers de la empresa", ha indicado el propio Gallart en un comunicado.

Para tratar de demostrarlo, ha compartido un audio de 4 minutos y 20 segundos que, asegura, corresponde a la reunión íntegra y que acompañará de un acta notarial. "Como no soy juez, será el juzgado correspondiente quien llegue a su propia conclusión", apunta. En ese nuevo fragmento se le escucha decir: "Estamos dispuestos a quedarnos en el proyecto, aunque la rentabilidad que vayamos a tener de aquí a futuro sea cero. ¿Vale? Siempre, desde luego, tendremos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva".

Ribera Salud anunció esta semana la apertura de una auditoría "en profundidad", después de que el propio Gallart pidiera ser apartado de la gestión del hospital para no perjudicar al proyecto. El directivo ha defendido la trayectoria del centro, al que define como "uno de los mejores de la red asistencial pública de la Comunidad de Madrid", y recuerda que las auditorías internas "no han detectado ninguna irregularidad".

"No pretendo ganar ninguna batalla mediática, ya que no es mi trabajo, y sé que no es factible. Tampoco espero que ningún medio, ni ningún político que me han insultado abiertamente vertiendo acusaciones basadas en unos audios malintencionados me pida perdón. No lo necesito (...). Todos sabéis perfectamente los valores éticos con los que siempre he actuado y trabaja mi organización. Nunca trabajaría en una empresa que no tuviera unos valores morales y éticos estricto", concluye en su comunicado.

CCOO señala a la Comunidad de Madrid

Las declaraciones de Gallart han coincidido con nuevas críticas al modelo de gestión. CCOO Sanidad Madrid ha señalado este sábado que la "responsabilidad máxima" sobre lo ocurrido en el Hospital de Torrejón recae en la Comunidad de Madrid, a la que acusa de "mirar para otro lado".

El portavoz del sindicato, Samuel Mosquera, ha rechazado que se ponga en cuestión el trabajo del personal sanitario y ha recordado que "llevan años denunciando mala praxis laboral y asistencial en estos centros". Tras las palabras de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pidiendo no extender la polémica a todo el sistema sanitario, Mosquera ha sido tajante: "Por supuesto que no lo vamos a consentir y lo que menos vamos a consentir es que se manipule la información y se diga que tiene que haber alguna responsabilidad de los profesionales sanitarios. Y la Administración siempre ha mirado para otro lado. Que no manipule y que no dirija el foco hacia otras direcciones. La responsabilidad máxima es de la Comunidad de Madrid".

