España y Marruecos blindan la frontera de Ceuta ante el temor a otra entrada masiva este sábado

La frontera de Ceuta vuelve a estar bajo vigilancia ante el temor a que se produzca una nueva entrada masiva este sábado, 15 de agosto. Dos semanas después de la llegada de unas 80.000 personas, los movimientos detectados en redes sociales han llevado a España y Marruecos a reforzar sus dispositivos.

Marruecos ha desplegado 3.000 policías y ha colocado vallas y concertinas en su lado de la frontera. España, por su parte, ha incrementado el control de la frontera marítima y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado el envío de más efectivos.

Durante su segunda visita a Ceuta en dos semanas, Marlaska ha señalado que el dispositivo contará con mayores medios personales y materiales, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil y Ejército. Interior ha anunciado además la incorporación de 45 nuevos agentes de Policía, una cifra que los sindicatos consideran insuficiente.

"Se necesita muchísimo más despliegue policial", sostiene Laura García, de Jupol, que asegura que "los compañeros están trabajando muy por encima de sus capacidades".

Unos 5.000 migrantes continúan en Ceuta

La visita de Marlaska se ha producido entre pitos y abucheos. El ministro se ha reunido con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en un momento en el que la ciudad todavía intenta recuperar la normalidad.

Interior calcula ahora que unas 5.000 personas permanecen en Ceuta tras la entrada del 30 de julio. Vivas ha reclamado una respuesta rápida ante la situación y ha advertido de que la ciudad "no puede esperar mucho", ni aguantar "este estrés".

El presidente ceutí ha pedido el retorno a Marruecos de quienes cruzaron irregularmente, aunque fuentes del Gobierno de Ceuta han matizado posteriormente que sus palabras no hacían referencia a los menores.

Melilla también refuerza su frontera marítima

Las medidas preventivas se han extendido hasta Melilla, donde se ha instalado una barrera flotante para delimitar la frontera marítima con Marruecos, similar a la colocada en Ceuta. El Gobierno melillense considera, sin embargo, que la actuación resulta insuficiente y reclama una estrategia para evitar otra crisis migratoria.

En paralelo, continúa pendiente la situación de los menores no acompañados. El Ministerio de Infancia se ha reunido con las comunidades autónomas para abordar un crédito de 25 millones de euros de ayuda para Ceuta, aunque todavía no se ha tratado cómo se realizará el reparto.

La próxima reunión está prevista para el 27 de agosto, mientras Ceuta permanece pendiente de lo que pueda ocurrir este sábado en su frontera.

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