La Guardia Civil lanza un mensaje ante el riesgo de otra entrada masiva en Ceuta: "No te dejes engañar"

"Si te lanzas al mar, probablemente morirás": es el contundente mensaje que lanza la Guardia Civil para tratar de frenar nuevos intentos de entrada irregular en España ante el riesgo inminente de que se produzca otra llegada masiva a Ceuta este sábado 15 de agosto.

La Benemérita ha difundido la advertencia a través de sus redes sociales en tres idiomas: español, francés y árabe. Lo hace dos semanas después de la llegada de 72.000 personas en apenas dos días a la ciudad autónoma y después de que hayan aparecido nuevos llamamientos en redes sociales para intentar repetir una entrada masiva.

"Todo lo que te prometen es mentira"

"No te dejes engañar. Todo lo que te prometen es mentira", comienza el mensaje publicado por la Guardia Civil en Instagram. La advertencia continúa haciendo referencia directamente al peligro de intentar alcanzar España por mar: "Si te lanzas al mar, probablemente morirás. Si logras cruzar, habrás accedido ilegalmente y te devolverán". Las llegadas registradas a finales de julio estuvieron precedidas por mensajes difundidos en redes sociales en los que se animaba a jóvenes a cruzar la frontera bajo la promesa de que serían recibidos favorablemente en España.

Alerta ante el próximo 15 de agosto

Tras aquella crisis, las autoridades han detectado nuevos llamamientos en redes sociales que apuntan al 15 de agosto como fecha para intentar organizar otra entrada masiva en Ceuta. Ante este riesgo, tanto España como Marruecos han reforzado los controles en la frontera. La Guardia Civil trata ahora de combatir también los mensajes que circulan por internet y disuadir directamente a quienes estén pensando en intentar cruzar de manera irregular.

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