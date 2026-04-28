Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Apagón

Los expertos revelan las claves del apagón: "Cinco semanas antes, alertaron en el Congreso de que había un altísimo riesgo de que esto pasase"

Un año después del gran apagón, los expertos coinciden en que el sistema falló y que aún no se han depurado responsabilidades. Jorge Morales de Labra asegura que se sabe lo que ocurrió y apunta a la falta de control de tensión, mientras Ricardo Sanz advierte del impacto económico que puede suponer evitar otro apagón.

Imagen de Ricardo Díaz y Jorge Morales

Publicidad

Juan Rodríguez
Publicado:

Un año después del gran apagón, los expertos siguen señalando fallos en el sistema eléctrico. Jorge Morales de Labra asegura que "sabemos exactamente lo que pasó", aunque las responsabilidades siguen sin depurarse. La factura de la luz también entra en el foco, ya que reforzar la red podría estar costando miles de millones a los consumidores.

Un año después del apagón: ¿Qué falló?

Un año después del llamado 'cero eléctrico', la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿Quién tuvo la culpa?

Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial especializado en energía, dice que esa responsabilidad "la tendrán que determinar los tribunales", aunque rechaza que no se sepa qué ocurrió.

El experto asegura que el sistema "carecía de suficiente control de tensión" y lo compara con "un Ferrari sin amortiguadores". Afirma que España tenía un sistema eléctrico muy avanzado, con mucha penetración de renovables, pero añade que no contaba con las herramientas adecuadas para operar con seguridad ante determinados "baches" que pudieran presentarse en la red.

"Antes del apagón ya habían saltado las alarmas"

El experto asegura que, cinco semanas antes, un ingeniero ya alertó en el Congreso de un "altísimo riesgo". Además, en el programa Espejo Público se han escuchado audios en los que se hablaba de problemas de tensión y de la posibilidad de llegar a un "cero".

Morales añade que la cadena de responsabilidades tiene varias fases: "Si había normativa suficiente, si Red Eléctrica la aplicó correctamente y si las compañías eléctricas cumplieron con lo que debían". También afirma que Red Eléctrica mantiene "mucha opacidad" sobre lo ocurrido y recuerda que se han conocido más de 50 expedientes sancionadores a empresas del sector.

¿Estamos pagando todos el coste del apagón?

Ricardo Sanz, experto en ingeniería química e industrial, asegura que el refuerzo del sistema para evitar otro apagón puede tener un coste de entre 1.600 y 2.000 millones de euros. Añade que ese incremento se acaba repercutiendo en la factura de los hogares y afirma que, en la práctica, "el apagón lo estamos pagando todos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Carlos Alsina.

Carlos Alsina, un año después del apagón: "A estas alturas Beatriz Corredor tendría que haber asumido alguna responsabilidad"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Carlos Alsina.

Carlos Alsina, un año después del apagón: "A estas alturas Beatriz Corredor tendría que haber asumido alguna responsabilidad"

Imagen de Iván Redondo

Iván Redondo niega conocer la trama de Ábalos: "Si hubiera tenido conocimiento, me los llevo por delante"

Imagen de Ricardo Díaz y Jorge Morales

Los expertos revelan las claves del apagón: "Cinco semanas antes, alertaron en el Congreso de que había un altísimo riesgo de que esto pasase"

Luis Fonsi, coach de La Voz Kids
Contenido exclusivo

Las confesiones de los coaches y Eva González antes del estreno de La Voz Kids: "Es un lema de vida"

Imagen de Mariló Montero
'Caso Koldo'

Mariló Montero, sobre los gestos de Koldo tras escuchar la declaración de la UCO: "Delata el nerviosismo. Balas tiene pruebas contundentes que no pueden discutirse"

miguel lago
¡No te lo pierdas!

La Agencia Tributaria o las leyes de Reino Unido: monólogo sobre el 'Lago' bueno de las cosas, con Miguel Lago

Miguel Lago vuelve con su sección El 'Lago' bueno de las cosas para sacarnos una sonrisa con los temas más comentados de la actualidad.

Conociendo a Anibal Gómez
Conociendo mejor a...

Aníbal Gómez recuerda sus inicios en el mundo del espectáculo: "Yo quería bailar jotas regionales toda mi vida"

El cómico nos ha confesado cuál ha sido el artista que más le ha marcado en su vida y ha echado la vista atrás a su infancia para que los espectadores lo conozcan mejor.

Imagen de Iván Redondo

Iván Redondo confiesa por qué abandonó el Gobierno en 2021: "Me diagnosticaron un agujero grande en el corazón y tuve otras prioridades"

Joaquín Manso.

El director de El Mundo Joaquín Manso, sobre el 'caso Kitchen': "Quizá esto explique los 8 años de 'sanchismo' que siguieron al 'marianismo'"

Imagen de Ketty Garat

Ketty Garat: "Santos Cerdán es un traidor superlativo y en varias escalas. Le interesa tapar lo suyo, aunque él es el testaferro de Ábalos"

Publicidad