Los expertos revelan las claves del apagón: "Cinco semanas antes, alertaron en el Congreso de que había un altísimo riesgo de que esto pasase"

Un año después del gran apagón, los expertos siguen señalando fallos en el sistema eléctrico. Jorge Morales de Labra asegura que "sabemos exactamente lo que pasó", aunque las responsabilidades siguen sin depurarse. La factura de la luz también entra en el foco, ya que reforzar la red podría estar costando miles de millones a los consumidores.

Un año después del apagón: ¿Qué falló?

Un año después del llamado 'cero eléctrico', la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿Quién tuvo la culpa?

Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial especializado en energía, dice que esa responsabilidad "la tendrán que determinar los tribunales", aunque rechaza que no se sepa qué ocurrió.

El experto asegura que el sistema "carecía de suficiente control de tensión" y lo compara con "un Ferrari sin amortiguadores". Afirma que España tenía un sistema eléctrico muy avanzado, con mucha penetración de renovables, pero añade que no contaba con las herramientas adecuadas para operar con seguridad ante determinados "baches" que pudieran presentarse en la red.

"Antes del apagón ya habían saltado las alarmas"

El experto asegura que, cinco semanas antes, un ingeniero ya alertó en el Congreso de un "altísimo riesgo". Además, en el programa Espejo Público se han escuchado audios en los que se hablaba de problemas de tensión y de la posibilidad de llegar a un "cero".

Morales añade que la cadena de responsabilidades tiene varias fases: "Si había normativa suficiente, si Red Eléctrica la aplicó correctamente y si las compañías eléctricas cumplieron con lo que debían". También afirma que Red Eléctrica mantiene "mucha opacidad" sobre lo ocurrido y recuerda que se han conocido más de 50 expedientes sancionadores a empresas del sector.

¿Estamos pagando todos el coste del apagón?

Ricardo Sanz, experto en ingeniería química e industrial, asegura que el refuerzo del sistema para evitar otro apagón puede tener un coste de entre 1.600 y 2.000 millones de euros. Añade que ese incremento se acaba repercutiendo en la factura de los hogares y afirma que, en la práctica, "el apagón lo estamos pagando todos".

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