A las 23:00 horas
"Hemos venido a jugar... y a saltar": el miércoles, nuevo programa de ¡Salta!
El programa regresa la noche del miércoles con una entrega más que promete emociones fuertes.
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El regreso de ¡Salta! está siendo toda una revolución en el prime time de los miércoles. Sus curiosas preguntas y su formato vertiginoso hace de este programa algo único en la televisión.
Con Manel Fuentes capitaneando cada noche y un grupo de cinco concursantes que luchan por hacerse con 50.000 euros, este concurso deja claro cada día que no es uno más.
El próximo miércoles a las 23:00 horas no te pierdas una nueva entrega de ¡Salta! ¡Te esperamos!
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