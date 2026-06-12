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"Hemos venido a jugar... y a saltar": el miércoles, nuevo programa de ¡Salta!

El programa regresa la noche del miércoles con una entrega más que promete emociones fuertes.

"Hemos venido a jugar... y a saltar": el miércoles, nuevo programa de ¡Salta!

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El regreso de ¡Salta! está siendo toda una revolución en el prime time de los miércoles. Sus curiosas preguntas y su formato vertiginoso hace de este programa algo único en la televisión.

Con Manel Fuentes capitaneando cada noche y un grupo de cinco concursantes que luchan por hacerse con 50.000 euros, este concurso deja claro cada día que no es uno más.

El próximo miércoles a las 23:00 horas no te pierdas una nueva entrega de ¡Salta! ¡Te esperamos!

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“Esto se lo dejo a los valientes”: Manel Fuentes se negaría a participar en ¡Salta!, pero tú… ¿te atreverías?

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