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El papa León XIV regresará a Roma en el Falcon del rey Felipe VI después de que una avería imposibilite su vuelo

Terminado el viaje del papa León XIV por España, hoy estaba previsto que viajara de regreso a Roma desde Tenerife. Sin embargo, un problema técnico parece haber retrasado su vuelta a casa.

Papa

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El viaje del papa León XIV por España culmina con su paso por las islas Canarias. Por primera vez, el archipiélago se ha convierte en destino papal, donde León XIV ha podido acercarse más que nunca a la realidad migratoria de nuestro país.

Alcanzado el 12 de junio, el último día del viaje, el papa León XIV viajaría desde Tenerife hasta Roma, aunque un problema técnico en el avión ha retrasado la hora del despegue. De hecho, el sumo pontífice ya estaba dentro del avión y el rey Felipe VI le había acompañado para despedirse, pero ha sido obligado a bajarse para revisar la avería.

Pese a que en un primer momento el Papa ha querido esperar para ver si la avería se arreglaba, finalmente viajará en el Falcon del rey Felipe VI. "El Rey se lo ha ofrecido desde el primer momento", afirma Pilar Vidal.

León XIV viajará en breves momentos de regreso a Roma y el rey Felipe VI deberá esperar a que otro avión le lleve desde Tenerife a Madrid. ¡La última hora, en el vídeo de arriba!

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