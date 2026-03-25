¿Existe riesgo real de un apagón en Europa por la guerra de Oriente Próximo?: "La energía lleva en precario desde la invasión rusa"

El tiempo que puede durar la guerra de Oriente Próximo y la repercusión que tendrá el conflicto en la economía mundial es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. Shell, uno de los principales suministradores de energía de Europa, ya ha advertido de que si la situación no cambia habrá problemas de suministro energético en cuestión de semanas. Mientras, Catar informa de que su capacidad de exportación de gas ha quedado afectada en cuestión de semanas.

Ismael García Villarejo, periodista especializado en economía, analiza la situación. Explica que a nivel energético es como cuando circulas con el depósito de reserva lleno pero sin combustible en el coche, entonces cualquier imprevisto puede dejarte tirado. Apunta que estos informes cuando hablan de Europa son un eufemismo para referirse a Alemania y a todo lo que acabe afectando a Alemania.

"En Europa el sistema energético está en precario desde la invasión rusa"

El riesgo de apagones es otro de los grandes fantasmas que amenaza a Europa con esta guerra. "En España puede haber más presión y podemos arrastrarla a los precios de energía y precios de la cesta de la compra". Añade además que el sistema energético europeo lleva en precario desde la invasión rusa. "Dependíamos mucho del gas ruso y de la energía que mandaba Rusia".

Destaca el experto que uno de los problemas de Europa es que no ha sido capaz de construir una alternativa seria al gas ni al diesel ruso.

"Las desalinizadoras en Oriente Medio pueden llevar el conflicto hacia escenarios desconocidos"

Las desalinizadoras en Oriente Medio están también en el punto de mira iraní. "Cuando dejes a más de 100 millones de personas sin suministro de agua potable puede llevar el conflicto hacia escenarios desconocidos. En los mercados reaccionamos a golpe de declaración de Trump. La única explicación que tiene lógica numérica es que alguien esté haciendo dinero con esta manera de gestionar un conflicto".

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