Hablamos con uno de los periodistas que viajaba en el avión averiado del papa León XIV: "El Falcon solo tiene 14 plazas"

Tras siete días de intenso e histórico viaje por nuestro país, el papa León XIV regresa hoy a Roma. Un viaje que estaba previsto en un avión en el que viajaría con multitud de periodistas, que podrían preguntarle sobre sus impresiones del viaje y de España.

Sin embargo, finalmente el papa León XIV no viajará en el avión previsto en un primer momento. Una avería ha obligado al sumo pontífice a buscar un vehículo alternativo y, aceptando la oferta del rey Felipe VI, que había acudido a despedirle a Tenerife, finalmente regresará en el Falcon del Ejército del Aire en el que había viajado previamente Felipe VI.

Los periodistas se han visto obligados a desembarcar el avión en el que ya estaban subidos, decepcionados ante una noticia que no les permitirá hablar con el Papa. "En el Falcon solo hay 14 plazas", señala Fran Otero, director de Ecclesia, uno de los periodistas que iba a viajar a bordo.

Según nos cuenta Fran Otero, los periodistas deberán esperar a un avión que llegará desde Madrid y que llevará al resto de pasajeros a Roma en las próximas horas. ¡Dale al play para seguir la última hora!

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