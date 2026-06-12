Teresa Bueyes, abogada de la vidente Cristina Blanco: "Estaba muy decepcionada con personas que le habían dado la espalda"

La muerte de Cristina Blanco a los 61 años, víctima de un infarto, ha sacudido a quienes recuerdan su popularidad en la televisión de los años noventa. La conocida vidente llevaba años alejada del foco mediático, viviendo una etapa marcada por la discreción tras haber sido uno de los rostros más reconocibles de la pequeña pantalla.

Durante las últimas décadas, Blanco atravesó una compleja situación personal, marcada por problemas de salud mental y diversos procesos judiciales que transformaron por completo su vida. Su hijo, el actor Miguel Ángel Muñoz, fue durante años uno de sus principales apoyos, aunque en la recta final de su vida la situación se volvió cada vez más difícil y terminó ingresando en una residencia.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Teresa Bueyes, quien fue abogada de Cristina Blanco. Esta asegura que la vidente tuvo una faceta de su vida triste en la que comenzó su gran declive personal y profesional.

"Estaba muy triste y muy decepcionada con personas que le habían dado la espalda", afirma Bueyes, "se dedicaron a divulgar bulos como que había robado, cuando la realidad es que tenía un trastorno mental del que fue tratada".

Según cuenta Bueyes, aquel fue el principio del fin de Cristina Blanco, que se vio aislada y rechazada por su entorno. Una realidad que vivió durante los últimos años de su vida.

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