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CASO PLUS ULTRA

La exsecretaria de Zapatero, incrédula ante el nuevo escándalo: "Si tuvieras un collar valiosísimo, ¿no tendrías a mano documentación?"

El expresidente del Gobierno ha sido acusado de un delito fiscal y contrabando después de que las joyas encontradas en su despacho hayan sido tasadas en más de un millón y medio de euros.

Zapatero

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En plena polémica por el 'caso Plus Ultra', se abre un nuevo frente para José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abre una nueva pieza separada de la investigación principal.

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A raíz de la tasación de las joyas incautadas del despacho de Zapatero, valoradas en 1.323.915 euros, se acusa al expresidente del Gobierno de un delito fiscal y de contrabando. El juez considera que el origen de todas esas joyas no está justificado.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con María Ángeles de Celis, exsecretaria personal de Zapatero en la Moncloa durante seis años. Esta se ha mostrado incrédula, afirmando que la imagen que daba cuando trabajó con él no encaja con lo que está saliendo a la luz. "Es como si habláramos de dos mundos distintos, no sé cómo es posible que todo esto esté sucediendo", señala.

Pese a su decepción, De Celis ha destacado las incongruencias en el relato y en las pruebas que hay contra Zapatero. "Si tuvieras un collar valiosísimo, ¿no tendrías a mano documentación?", pregunta.

Según la versión de los acusados, las joyas pertenecen a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa, la mujer del expresidente. Sin embargo, no existe documentación ni rastro fiscal que lo acredite.

Estas nuevas acusaciones de suman a la causa principal del 'caso Plus Ultra', en el que se le atribuye un presunto delito de tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal. Posiblemente sea el momento más complicado para José Luis Rodríguez Zapatero.

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