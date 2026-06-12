El contrato del primer disco de María del Monte le impide cobrar por Cántame

Durante su visita al programa de Pablo Motos,María del Monte explicó que firmó un contrato vinculado a su primer disco que, con el paso del tiempo, ha tenido consecuencias sobre los ingresos generados por su tema más popular, Cántame.

La cantante reconoció que la ilusión por abrirse camino en la música la llevó a aceptar aquellas condiciones. Su confesión dejó sorprendidos tanto al presentador como a Trancas y Barrancas en El Hormiguero, al descubrir que no percibe ingresos por esa emblemática canción.

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